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Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики

Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:37  •  39379 просмотра

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Российские войска атаковали Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет. В результате атаки один человек погиб.

Российские войска сегодня утром нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем, вероятно, баллистические. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, передает УНН.

Детали

"Известно, что столица была атакована комбинированным ударом. Сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря, а потом была, вероятно, баллистика. Скорее всего это были "Искандеры", - сказал Шаманов.

Он добавил, что точные данные предоставят Воздушные силы.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона.

В результате утреннего обстрела Киева одна женщина погибла и четыре человека получили ранения.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Атака рф на Київ: окупанти завдали комбінований удар по місту з використанням крилатих ракет та балістики
Russia's attack on Kyiv: the occupiers launched a combined attack on the city using cruise missiles and ballistic missiles
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