Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет. В результате атаки один человек погиб.
Российские войска сегодня утром нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем, вероятно, баллистические. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, передает УНН.
Детали
"Известно, что столица была атакована комбинированным ударом. Сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря, а потом была, вероятно, баллистика. Скорее всего это были "Искандеры", - сказал Шаманов.
Он добавил, что точные данные предоставят Воздушные силы.
Напомним
Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона.
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