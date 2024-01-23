Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики

Российские войска сегодня утром нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем, вероятно, баллистические. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, передает УНН.

Детали

"Известно, что столица была атакована комбинированным ударом. Сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря, а потом была, вероятно, баллистика. Скорее всего это были "Искандеры", - сказал Шаманов.

Он добавил, что точные данные предоставят Воздушные силы.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона.

В результате утреннего обстрела Киева одна женщина погибла и четыре человека получили ранения.