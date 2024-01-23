В результате ракетной атаки повреждены несколько зданий в трех районах Киева
Киев • УНН
Несколько зданий в трех районах Киева были повреждены в результате утреннего ракетного обстрела рф. По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 18.
В результате утренней вражеской атаки на Киев повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах. На местах работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 по 5 этажи жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты - жителей дома эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу пылали автомобили, указал Кличко.
В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушениям подверглось двухэтажное нежилое здание.
Также в Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. Во время ликвидации последствий обстрела обнаружили одного пострадавшего.
Кроме того, по словам Кличко, в Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в частности на крышу 9-этажного жилого дома - без возгорания и вблизи территории детского сада - тоже без дальнейшего горения.
Дополнение
Количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Киев возросло до 18, одна пострадавшая женщина - в реанимации, она жива. Российские войска сегодня утром нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем, вероятно, баллистические. Предварительно, около 20 ракет летело на Киев во время очередной атаки рф. Они все были поражены средствами ПВО.
Добавим
Директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин ранее сообщил, что в российских ракетах Х-101, которыми враг наносит удары по Украине, уже используются определенные модификации.
"По первым результатам видим, что в стратегической крылатой ракете типа "Х-101" имеются определенные модификации и постановщики пассивных помех, отстреливаются дипольные отражатели. Большая часть элементной базы имеет значительные повреждения, физически уничтожена практически вся микроэлектроника. В то же время маркировка отдельных идентифицированных элементов ракет "Х-101" свидетельствует об их изготовлении в 3-4 квартале 2023 года. Вероятно, можем сделать вывод, что это означает отсутствие у врага значительных запасов такого типа оружия, а после изготовления они сразу передаются под боевые задачи", - рассказал Рувин.
В результате ракетной атаки повреждены несколько зданий в трех районах Киева
Несколько зданий в трех районах Киева были повреждены в результате утреннего ракетного обстрела рф. По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 18.
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