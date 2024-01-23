В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.
У одного из 20 пострадавших в результате ракетной атаки российских войск в Киеве - травматическая ампутация руки. В столице повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 23 января 2024 года вооруженные силы рф, в нарушение законов и обычаев войны, совершили ракетную атаку по гражданской инфраструктуре столицы. Воздушная тревога продолжалась 2 часа 31 минуту.
Зафиксировано падение обломков в Дарницком, Святошинском, Соломенском и Печерском районах столицы. Повреждения получили многоквартирные дома, нежилые помещения, частные автомобили.
В результате вражеской атаки в Святошинском районе ранена женщина. Ее обнаружили в одной из квартир поврежденного дома. Сейчас она находится в реанимации. Еще 19 человек пострадали в Святошинском и Соломенском районах столицы. Из них 13 госпитализированы, у одного из них травматическая ампутация руки. 13-летнему парню оказали помощь на месте
На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления вооруженных сил рф.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Информация по поводу пострадавших уточняется.
Напомним
Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.
В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.
"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.
Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.
Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей
20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество
Вражеский обстрел Харькова повредил 30 жилых домов, вызвав отключение отопления, электроэнергии и газоснабжения в 20, 14 и 12 домах соответственно. В результате обстрела погибли четыре человека и по меньшей мере 40 получили ранения.
Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура
Четыре человека погибли и по меньшей мере 40 получили ранения в результате ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками по украинскому городу Харьков.
Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области
Суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана. Валерия Весняного подозревают в злоупотреблении своим служебным положением и нанесении ущерба почти на три миллиона гривен.
Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение
Мужчина на Буковине предстанет перед судом по обвинению в развращении и изнасиловании дочери и двух падчериц. Ему может грозить пожизненное заключение.
Двое погибших, пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки
Двое гражданских погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области. Также сообщается о значительных повреждениях во многих населенных пунктах.
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
Одновременно уволить всех судей ВС во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения, считает политолог.