В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  56667 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  83452 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  134999 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  155293 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  151493 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  154496 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  153428 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  147858 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237699 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282194 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 08:56  •  11670 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.

У одного из 20 пострадавших в результате ракетной атаки российских войск в Киеве - травматическая ампутация руки. В столице повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 23 января 2024 года вооруженные силы рф, в нарушение законов и обычаев войны, совершили ракетную атаку по гражданской инфраструктуре столицы. Воздушная тревога продолжалась 2 часа 31 минуту.

Зафиксировано падение обломков в Дарницком, Святошинском, Соломенском и Печерском районах столицы. Повреждения получили многоквартирные дома, нежилые помещения, частные автомобили. 

В результате вражеской атаки в Святошинском районе ранена женщина. Ее обнаружили в одной из квартир поврежденного дома. Сейчас она находится в реанимации. Еще 19 человек пострадали в Святошинском и Соломенском районах столицы. Из них 13 госпитализированы, у одного из них травматическая ампутация руки. 13-летнему парню оказали помощь на месте

- сообщили в прокуратуре в Telegram.

На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления вооруженных сил рф.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Информация по поводу пострадавших уточняется.

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У Києві через атаку рф в однієї людини ампутація руки - прокуратура
One person suffered a traumatic amputation of arm in Kyiv due to Russian attack - Prosecutor's Office
Новости по теме

В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.

Война •   •  11670 просмотра
В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.

Война •   •  13871 просмотра
"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.

Война •   •  12829 просмотра
Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Война •   •  13214 просмотра
Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Вражеский обстрел Харькова повредил 30 жилых домов, вызвав отключение отопления, электроэнергии и газоснабжения в 20, 14 и 12 домах соответственно. В результате обстрела погибли четыре человека и по меньшей мере 40 получили ранения.

Война •   •  13807 просмотра
Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура

Четыре человека погибли и по меньшей мере 40 получили ранения в результате ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками по украинскому городу Харьков.

Война •   •  14116 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура

Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области

Суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана. Валерия Весняного подозревают в злоупотреблении своим служебным положением и нанесении ущерба почти на три миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  56639 просмотра
Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области

Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение

Мужчина на Буковине предстанет перед судом по обвинению в развращении и изнасиловании дочери и двух падчериц. Ему может грозить пожизненное заключение.

Криминал и ЧП •   •  16172 просмотра
Насиловал родную дочь и падчериц: на Буковине будут судить мужчину за развращение

Двое погибших, пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Двое гражданских погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области. Также сообщается о значительных повреждениях во многих населенных пунктах.

Война •   •  16351 просмотра
Двое погибших, пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Одновременно уволить всех судей ВС во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения, считает политолог.

Политика •   •  56667 просмотра
Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог