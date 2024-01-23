В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

У одного из 20 пострадавших в результате ракетной атаки российских войск в Киеве - травматическая ампутация руки. В столице повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 23 января 2024 года вооруженные силы рф, в нарушение законов и обычаев войны, совершили ракетную атаку по гражданской инфраструктуре столицы. Воздушная тревога продолжалась 2 часа 31 минуту.

Зафиксировано падение обломков в Дарницком, Святошинском, Соломенском и Печерском районах столицы. Повреждения получили многоквартирные дома, нежилые помещения, частные автомобили.

В результате вражеской атаки в Святошинском районе ранена женщина. Ее обнаружили в одной из квартир поврежденного дома. Сейчас она находится в реанимации. Еще 19 человек пострадали в Святошинском и Соломенском районах столицы. Из них 13 госпитализированы, у одного из них травматическая ампутация руки. 13-летнему парню оказали помощь на месте - сообщили в прокуратуре в Telegram.

На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления вооруженных сил рф.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Информация по поводу пострадавших уточняется.

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.