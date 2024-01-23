У Києві через атаку рф в однієї людини ампутація руки - прокуратура

В одного з 20 постраждалих внаслідок ракетної атаки російських військ у Києві - травматична ампутація руки. У столиці пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

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За даними слідства, 23 січня 2024 року збройні сили рф, у порушення законів та звичаїв війни, здійснили ракетну атаку по цивільній інфраструктурі столиці. Повітряна тривога тривала 2 години 31 хвилину.

Зафіксовано падіння уламків у Дарницькому, Святошинському, Солом’янському та Печерському районах столиці. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення, приватні автомобілі.

Внаслідок ворожої атаки в Святошинському районі поранено жінку. Її виявили в одній з квартир пошкодженого будинку. Наразі вона перебуває в реанімації. Ще 19 людей постраждали у Святошинському та Солом’янському районах столиці. З них 13 госпіталізовано, у одного з них травматична ампутація руки. 13-річному хлопцю надали допомогу на місці