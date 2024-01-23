У Києві через атаку рф в однієї людини ампутація руки - прокуратура
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Києву, що призвело до поранення 20 осіб та руйнування цивільної інфраструктури. Одна людина зазнала травматичної ампутації руки.
В одного з 20 постраждалих внаслідок ракетної атаки російських військ у Києві - травматична ампутація руки. У столиці пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 23 січня 2024 року збройні сили рф, у порушення законів та звичаїв війни, здійснили ракетну атаку по цивільній інфраструктурі столиці. Повітряна тривога тривала 2 години 31 хвилину.
Зафіксовано падіння уламків у Дарницькому, Святошинському, Солом’янському та Печерському районах столиці. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення, приватні автомобілі.
Внаслідок ворожої атаки в Святошинському районі поранено жінку. Її виявили в одній з квартир пошкодженого будинку. Наразі вона перебуває в реанімації. Ще 19 людей постраждали у Святошинському та Солом’янському районах столиці. З них 13 госпіталізовано, у одного з них травматична ампутація руки. 13-річному хлопцю надали допомогу на місці
На місцях події працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини збройних сил рф.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Інформація з приводу постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
Російські війська 23 січня здійснили чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Знищено 21 з 41 запущених армією рф ракет.