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Понад два десятки поранених, серед них діти: у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи внаслідок авіаудару рф

Київ • УНН

 • 44730 перегляди

Також результаті російського удару по Києву було пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.

У столиці завершено аварійно-рятувальні роботи внаслідок ранкового ракетного удару рф. про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі 

До Служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.

На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки. 

22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Евакуювали та врятовували 55 людей. Психологи ДСНС надали допомогу близько 80 людям

- резюмували в ДСНС.

У Києві через атаку рф в однієї людини ампутація руки - прокуратура23.01.24, 10:56 • 20881 перегляд

Крім того, в результаті російського удару було пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.

Доповнення 

У Святошинському районі столиці сапери вилучили бойову частину ракети Х-101. На кадрах, опублікованих ДСНС, видно, що частина ракети впала на подвір'ї, посеред багатоквартирних будинків.

Нагадаємо

Після удару по столиці, мешканців постраждалих будівель можуть евакуювати в найближчі пункти незламності, - там люди можуть зв'язатись з родичами, отримають гарячі напої та психологічну допомогу.

Далі люди за бажанням можуть бути тимчасово направлені у готелі або гуртожитки на період часу відновлення їх житла.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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