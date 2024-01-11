Более 90% украинских предприятий перезапустили работу с начала большой войны - Свириденко

Более 90% предприятий, приостановивших свою деятельность в связи с полномасштабным вторжением рф уже возобновили свою работу. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает корреспондентка УНН.

Более 90% предприятий, которые с начала войны прекратили свою деятельность, они возобновили свою работу. - сказала Юлия Свириденко.

Детали

По словам Свириденко, украинская экономика все больше приобретает черты экономики военного времени. Наблюдаются изменения, которые свидетельствуют о том, что бизнес приспосабливается к новым условиям и Украина переходит к фазе восстановительного роста экономики.

Наибольшие темпы роста Минэкономики зафиксировали в сфере государственного управления и обороны, благодаря приоритетному финансированию во время войны.

Также высокие темпы роста наблюдались в строительстве, в сельском хозяйстве, внутренней торговле и перерабатывающей промышленности.

В то же время ключевую роль в стабильности экономики, по словам Свириденко, играла масштабная финансовая поддержка.

Это дало нам возможность покрыть первоочередные потребности бюджета, обеспечить социальные расходы и удержать финансовую стабильность. Я бы сказала еще и создать предпосылки для макроэкономической стабильности в этом году. - отметила министр.

1,5% прироста ВВП в этом году дала оборонка - Камышин

Напомним

За 11 месяцев 2023 года рост ВВП превышал 5%, такая тенденция ожидается и в этом году.