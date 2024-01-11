Понад 90% українських підприємств перезапустили роботу з початку великої війни - Свириденко

Понад 90% підприємств, що призупинили свою діяльність у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф вже відновили свою роботу. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає кореспондентка УНН.

Понад 90% підприємств, які з початку війни припинили свою діяльність, вони відновили свою роботу.

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За словами Свириденко, українська економіка все більше набуває рис економіки воєнного часу. Спостерігаються зміни, які свідчать про те, що бізнес пристосовується до нових умов та Україна переходить до фази відновлювального зростання економіки.

Найбільші темпи зростання Мінекономіки зафіксували у сфері державного управління та оборони, завдяки пріоритетному фінансуванню під час війни.

Також високі темпи зростання спостерігалися в будівництві, в сільському господарстві, внутрішній торгівлі та переробній промисловості.

Водночас ключову роль в стабільності економіки, за словами Свириденко, відігравала масштабна фінансова підтримка.

Це дало нам можливість покрити першочергові потреби бюджету, забезпечити соціальні видатки і втримати фінансову стабільність. Я б сказала ще й створити передумови для макроекономічної стабільності у цьому році.