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Понад 90% українських підприємств перезапустили роботу з початку великої війни - Свириденко

Понад 90% українських підприємств перезапустили роботу з початку великої війни - Свириденко

Київ • УНН

 • 115883 перегляди

Понад 90% підприємств України перезапустили свою роботу після вторгнення; адаптація економіки до умов воєнного часу стимулює зростання в оборонній, будівельній та сільськогосподарській галузях.

Понад 90% підприємств, що призупинили свою діяльність у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф вже відновили свою роботу. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає кореспондентка УНН.

Понад 90% підприємств, які з початку війни припинили свою діяльність, вони відновили свою роботу. 

- сказала Юлія Свириденко.

Деталі

За словами Свириденко, українська економіка все більше набуває рис економіки воєнного часу. Спостерігаються зміни, які свідчать про те, що бізнес пристосовується до нових умов та Україна переходить до фази відновлювального зростання економіки.

Найбільші темпи зростання Мінекономіки зафіксували у сфері державного управління та оборони, завдяки пріоритетному фінансуванню під час війни.

Також високі темпи зростання спостерігалися в будівництві, в сільському господарстві, внутрішній торгівлі та переробній промисловості.

Водночас ключову роль в стабільності економіки, за словами Свириденко, відігравала масштабна фінансова підтримка.

Це дало нам можливість покрити першочергові потреби бюджету, забезпечити соціальні видатки і втримати фінансову стабільність. Я б сказала ще й створити передумови для макроекономічної стабільності у цьому році. 

- зазначила міністр.

1,5% приросту ВВП цьогоріч дала оборонка – Камишін27.12.23, 21:21 • 111100 переглядiв

Нагадаємо

За 11 місяців 2023 року зростання ВВП перевищувало 5%, така тенденція очікується і в цьому році.

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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