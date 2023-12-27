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15percent-prirosta-vvp-v-etom-godu-dala-oboronka-kamishin

1,5% прироста ВВП в этом году дала оборонка - Камышин

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 19:21  •  12486 просмотра

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По словам министра Камышина, оборонная промышленность Украины способствовала росту ВВП на 1,5% благодаря созданию совместных предприятий и увеличению объемов производства, в частности, беспилотников и боеприпасов.

1,5% прироста ВВП Украины в этом году дала оборонка. О работе МинСтратегПрома и УкрОборонПрома за 2023 год отчитался в телеграм Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает УНН.

Из 4,9% прироста ВВП Украины в 2023 году, 1,5% уже дала наша оборонка. ОПК уже становится локомотивом восстановления экономики, и он только набирает обороты. У нас есть первое совместное предприятие с крупным немецким концерном, есть ряд других форм сотрудничества с зарубежными партнерами. Мы продолжаем привлекать иностранные компании к украинскому производству, к созданию #Арсенала_свободного_мира в Украине.

- написал министр стратегической промышленности.
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Детали

Камышин отметил что прогноз с "миллион fpv-дронов в год" - вполне реальный. И добавил, что в планах Украины произвести еще и более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и тысячу дальнобойных.

Министр стратегической промышленности рассказал о укреплении и других направлений украинского ОПК.

Минометных снарядов произвели в 42 (!) раза больше, чем в прошлом году. Начали производить патроны для стрелкового оружия, снаряды калибра 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25, а также - заводские боеприпасы для БпЛА.

- написал Камышин.
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По словам Камышина темпы производства украинской САУ "Богдана" в этом году вывели на уровень гигантов оборонной промышленности мира. Кроме того, нашим производителям удалось удвоить выпуск "Стугон".

Есть в украинском ОПК немало достижений и в вопросах собственных разработок.

Вместе с американскими партнерами запустили FrankenSAM - программу, где наши изобретательные инженеры совмещают советские пусковые установки ПВО с ракетами стандартов НАТО и наоборот. Вот что я имел в виду, когда говорил о том, что лучший результат дает именно сотрудничество. Благодарен нашим партнерам за такое сотрудничество! 

- поделился результатами Камышин.

Министр стратегической промышленности отметил положительный рост и развитие украинского ОПК, и выразил оптимистичные прогнозы на следующий год.

Для меня этот год был о росте и развитии, несмотря на все: обстрелы, нехватку средств, дефицит компонентов. Вместе с командой мы смогли разогнать производственные возможности нашего ОПК.  ... Сейчас в Украине работает более 500 производств, и это 300 тысяч работников. ... Это настоящая #залізная_команда, и я благодарю каждого из них за этот год. Следующий, правда, будет еще тяжелее, но и еще более продуктивным. Потому что нашим военным надо еще больше оружия. Мы уже увеличили наши производственные возможности на следующий год в шесть раз. Будет больше продукции, больше партнерств, больше контрактов. 

 - написал Камышин.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
1,5% приросту ВВП цьогоріч дала оборонка – Камишін
Defense accounted for 1.5% of GDP growth this year - Kamyshin
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1,5% прироста ВВП в этом году дала оборонка - Камышин

По словам министра Камышина, оборонная промышленность Украины способствовала росту ВВП на 1,5% благодаря созданию совместных предприятий и увеличению объемов производства, в частности, беспилотников и боеприпасов.

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