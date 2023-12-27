1,5% прироста ВВП в этом году дала оборонка - Камышин

1,5% прироста ВВП Украины в этом году дала оборонка. О работе МинСтратегПрома и УкрОборонПрома за 2023 год отчитался в телеграм Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает УНН.

Из 4,9% прироста ВВП Украины в 2023 году, 1,5% уже дала наша оборонка. ОПК уже становится локомотивом восстановления экономики, и он только набирает обороты. У нас есть первое совместное предприятие с крупным немецким концерном, есть ряд других форм сотрудничества с зарубежными партнерами. Мы продолжаем привлекать иностранные компании к украинскому производству, к созданию #Арсенала_свободного_мира в Украине. - написал министр стратегической промышленности.

Детали

Камышин отметил что прогноз с "миллион fpv-дронов в год" - вполне реальный. И добавил, что в планах Украины произвести еще и более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и тысячу дальнобойных.

Министр стратегической промышленности рассказал о укреплении и других направлений украинского ОПК.

Минометных снарядов произвели в 42 (!) раза больше, чем в прошлом году. Начали производить патроны для стрелкового оружия, снаряды калибра 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25, а также - заводские боеприпасы для БпЛА. - написал Камышин.

По словам Камышина темпы производства украинской САУ "Богдана" в этом году вывели на уровень гигантов оборонной промышленности мира. Кроме того, нашим производителям удалось удвоить выпуск "Стугон".

Есть в украинском ОПК немало достижений и в вопросах собственных разработок.

Вместе с американскими партнерами запустили FrankenSAM - программу, где наши изобретательные инженеры совмещают советские пусковые установки ПВО с ракетами стандартов НАТО и наоборот. Вот что я имел в виду, когда говорил о том, что лучший результат дает именно сотрудничество. Благодарен нашим партнерам за такое сотрудничество! - поделился результатами Камышин.

Министр стратегической промышленности отметил положительный рост и развитие украинского ОПК, и выразил оптимистичные прогнозы на следующий год.