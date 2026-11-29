С начала суток 29 ноября на фронте произошло 136 боевых столкновений, российские войска применили 5258 дронов-камикадзе, а больше всего атак среди указанных направлений украинские защитники отбили на Покровском. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Детали

В течение суток противник нанес 54 авиационных удара, сбросив 154 управляемые авиабомбы, а также осуществил 1750 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских военнослужащих.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских атак, на Константиновском зафиксировали 13 боевых столкновений, на Славянском — 5, на Гуляйпольском — 4, а на Лиманском — 3.

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На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали дважды, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировали 1 атаку.

Потери оккупантов на Покровском направлении

По предварительным подсчетам, украинские военнослужащие ликвидировали 34 оккупантов, еще 8 ранили. Также уничтожили 5 единиц автомобильной и 6 единиц специальной техники, систему РЭБ, пункт управления БПЛА и 2 вражеских укрытия.

Кроме того, повреждены 6 единиц автомобильной техники, 2 пункта управления беспилотниками, 29 укрытий и склад боеприпасов противника. Украинские защитники также уничтожили или подавили 192 вражеских беспилотника различных типов.

На Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили.

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