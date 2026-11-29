Від початку доби 29 листопада на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, російські війська застосували 5258 дронів-камікадзе, а найбільше атак серед зазначених напрямків відбили українські захисники на Покровському. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00, пише УНН.

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Протягом доби противник завдав 54 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіабомби, та здійснив 1750 обстрілів населених пунктів і позицій українських військових.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих атак, на Костянтинівському зафіксували 13 бойових зіткнень, на Слов'янському – 5, на Гуляйпільському – 4, а на Лиманському – 3.

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На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували двічі, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксували 1 атаку.

Втрати окупантів на Покровському напрямку

За попередніми підрахунками, українські військові ліквідували 34 окупантів, ще 8 поранили. Також знищили 5 одиниць автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки, систему РЕБ, пункт управління БпЛА та 2 ворожі укриття.

Крім того, пошкоджено 6 одиниць автомобільної техніки, 2 пункти управління безпілотниками, 29 укриттів та склад боєприпасів противника. Українські захисники також знищили або подавили 192 ворожі безпілотники різних типів.

На Куп'янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

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