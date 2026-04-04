Более 30 университетов Ирана подверглись прямым атакам США и Израиля - СМИ

$43.8150.46
ukenru
08:00 • 12331 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 35418 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 20651 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 34589 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25 • 36440 просмотра
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
3 апреля, 11:36 • 59555 просмотра
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрение
3 апреля, 11:30 • 48277 просмотра
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
3 апреля, 11:17 • 42824 просмотра
Зеленский добивается более четких гарантий безопасности США и анонсировал в документе ответы на вопросы, которые есть
Эксклюзив
3 апреля, 08:16 • 68577 просмотра
Воспользуется ли путин расколом Запада - риск удара по НАТО растет
Эксклюзив
3 апреля, 07:41 • 60956 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.9м/с
27%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Юрий Игнат
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ту-95
Ту-160
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Более 30 университетов Ирана подверглись прямым атакам США и Израиля - СМИ

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Министр науки Ирана заявил о разрушении образовательной инфраструктуры и повреждении университета в Тегеране. Тегеран угрожает ответными ударами.

Более 30 университетов Ирана подверглись прямым атакам США и Израиля - СМИ

Министр науки Ирана заявил, что более 30 иранских университетов уже подверглись "прямым атакам" во время войны с США и Израилем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на проправительственное информационное агентство Iran Students’ News Agency, передает УНН.

Детали

Министр науки, исследований и технологий Ирана Хоссейн Симаи Сарраф заявил, что "целями атак стали невоенные объекты и важнейшая инфраструктура для образования и исследований", сообщает ISNA. "Сегодня миллионы школьников и студентов университетов лишены возможности получать образование и проводить исследования".

Здания престижного университета имени Шахида Бехешти в Тегеране были повреждены вчера в результате американо-израильского удара, сообщили Иранский Красный Полумесяц и местные СМИ.

Иран заявляет, что атаки на его университеты являются попыткой ослабить научные и культурные основы страны.

Израиль нанес удар по Бейруту, США предупредили об угрозе атак Ирана на университеты03.04.26, 23:40 • 4680 просмотров

Добавим

Издание отмечает, что Израиль рассматривает эти атаки как часть более широких усилий по ослаблению иранской ядерной программы. Соединенные Штаты утверждают, что их силы не наносят преднамеренных ударов по гражданскому населению.

В ответ на эти нападения Тегеран пригрозил нанести удары по университетам, связанным с США и Израилем, по всему региону.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Израиль
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран