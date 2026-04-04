Более 30 университетов Ирана подверглись прямым атакам США и Израиля - СМИ
Киев • УНН
Министр науки Ирана заявил о разрушении образовательной инфраструктуры и повреждении университета в Тегеране. Тегеран угрожает ответными ударами.
Министр науки Ирана заявил, что более 30 иранских университетов уже подверглись "прямым атакам" во время войны с США и Израилем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на проправительственное информационное агентство Iran Students’ News Agency, передает УНН.
Министр науки, исследований и технологий Ирана Хоссейн Симаи Сарраф заявил, что "целями атак стали невоенные объекты и важнейшая инфраструктура для образования и исследований", сообщает ISNA. "Сегодня миллионы школьников и студентов университетов лишены возможности получать образование и проводить исследования".
Здания престижного университета имени Шахида Бехешти в Тегеране были повреждены вчера в результате американо-израильского удара, сообщили Иранский Красный Полумесяц и местные СМИ.
Иран заявляет, что атаки на его университеты являются попыткой ослабить научные и культурные основы страны.
Издание отмечает, что Израиль рассматривает эти атаки как часть более широких усилий по ослаблению иранской ядерной программы. Соединенные Штаты утверждают, что их силы не наносят преднамеренных ударов по гражданскому населению.
В ответ на эти нападения Тегеран пригрозил нанести удары по университетам, связанным с США и Израилем, по всему региону.