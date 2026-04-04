Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Понад 30 університетів Ірану зазнали прямих атак США та Ізраїлю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5436 перегляди

Міністр науки Ірану заявив про руйнування освітньої інфраструктури та пошкодження університету в Тегерані. Тегеран погрожує ударами у відповідь.

Міністр науки Ірану заявив, що понад 30 іранських університетів вже зазнали "прямих атак" під час війни зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє CNN із посиланням на проурядове інформаційне агентство Iran Students’ News Agency, передає УНН.

Деталі

Міністр науки, досліджень та технологій Ірану Хоссейн Сімаї Сарраф заявив, що "цілями атак стали невоєнні об'єкти та найважливіша інфраструктура для освіти та досліджень", повідомляє ISNA. "Сьогодні мільйони школярів та студентів університетів позбавлені можливості здобувати освіту та проводити дослідження".

Будівлі престижного університету імені Шахіда Бехешті у Тегерані були пошкоджені вчора внаслідок американо-ізраїльського удару, повідомили Іранський Червоний Півмісяць та місцеві ЗМІ.

Іран заявляє, що атаки на його університети є спробою послабити наукові та культурні засади країни.

Ізраїль завдав удару по Бейруту, США попередили про загрозу атак Ірану на університети03.04.26, 23:40 • 5234 перегляди

Додамо

Видання зауважує, що Ізраїль розглядає ці атаки як частину ширших зусиль щодо ослаблення іранської ядерної програми. Сполучені Штати стверджують, що їхні сили не завдають навмисних ударів по цивільному населенню.

У відповідь на ці напади Тегеран пригрозив завдати ударів по університетах, пов'язаних із США та Ізраїлем, по всьому регіону.

Антоніна Туманова

