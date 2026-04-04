Понад 30 університетів Ірану зазнали прямих атак США та Ізраїлю - ЗМІ

Міністр науки Ірану заявив, що понад 30 іранських університетів вже зазнали "прямих атак" під час війни зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє CNN із посиланням на проурядове інформаційне агентство Iran Students’ News Agency, передає УНН.

Міністр науки, досліджень та технологій Ірану Хоссейн Сімаї Сарраф заявив, що "цілями атак стали невоєнні об'єкти та найважливіша інфраструктура для освіти та досліджень", повідомляє ISNA. "Сьогодні мільйони школярів та студентів університетів позбавлені можливості здобувати освіту та проводити дослідження".

Будівлі престижного університету імені Шахіда Бехешті у Тегерані були пошкоджені вчора внаслідок американо-ізраїльського удару, повідомили Іранський Червоний Півмісяць та місцеві ЗМІ.

Іран заявляє, що атаки на його університети є спробою послабити наукові та культурні засади країни.

Видання зауважує, що Ізраїль розглядає ці атаки як частину ширших зусиль щодо ослаблення іранської ядерної програми. Сполучені Штати стверджують, що їхні сили не завдають навмисних ударів по цивільному населенню.

У відповідь на ці напади Тегеран пригрозив завдати ударів по університетах, пов'язаних із США та Ізраїлем, по всьому регіону.