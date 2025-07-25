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Более 2 млн грн убытков по программе "Муниципальная няня": на Львовщине разоблачены должностное лицо и ее муж-ФЛП

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Должностное лицо Управления соцзащиты Львовщины и ее муж организовали мошенническую схему, оформив фиктивные услуги по уходу за детьми по программе "Муниципальная няня". Это привело к убыткам государству на более чем 2 млн грн, поскольку услуги не предоставлялись, а средства незаконно выплачивались из госбюджета.

Более 2 млн грн убытков по программе "Муниципальная няня": на Львовщине разоблачены должностное лицо и ее муж-ФЛП

Во Львовской области должностное лицо Управления социальной защиты вместе с мужем организовала мошенническую схему – способствовала оформлению документов на фиктивные услуги по уходу за детьми. Через программу "Муниципальная няня" государству был нанесен ущерб на более чем 2 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... должностное лицо Управления социальной защиты населения Стрыйской РА подыскивала семьи, подпадавшие под действие программы "Муниципальная няня", и способствовала оформлению документов на фиктивные услуги по уходу за детьми. Таких было 41 семья. Ухаживать за ними должен был якобы ФЛП – муж должностного лица, с которым были заключены соответствующие договоры 

- говорится в сообщении.

Детали

Как установило следствие, никаких услуг он не оказывал, поскольку количество работников, которые у него работали, физически не могли выполнить эти обязанности.

Несмотря на это, предприниматель составлял акты выполненных работ и передавал их своей жене, которая в дальнейшем передавала документы в соответствующие структурные подразделения Стрыйской РГА, для осуществления выплат за предоставленные услуги.

Таким образом, из госбюджета незаконно выплачено более 2 млн грн.

Прокурорами сообщено супругам о подозрении по факту мошенничества. Дополнительно должностному лицу инкриминировано злоупотребление служебным положением, а предпринимателю — пособничество в совершении указанного преступления (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении служащей от должности.

Добавим

Досудебное расследование по ч. 5 ст. 190 УК Украины, ч. 2 ст. 364 УК Украины и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины осуществляется следователями ОП №2 Стрыйского РУП ГУНП во Львовской области при оперативном сопровождении Стрыйского РО УСБУ во Львовской области.

Справка: "Муниципальная няня" — это услуга по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста (или 6-летнего возраста в определенных случаях), предоставляемая для поддержки родителей, опекунов ребенка. Сначала работу няни оплачивают родители. А государство компенсирует им часть денег на основе акта выполненных работ, где указаны часы ухода и сумма потраченных денег.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Львовская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
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