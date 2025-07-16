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Закуплены поврежденные генераторы для военных на более чем 31 млн грн: на Львовщине разоблачена схема

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Правоохранители Львовщины разоблачили закупку поврежденных генераторов для военных на более чем 31 млн грн по завышенным ценам. Командир и начальник электротехнической службы отстранены, гражданской пособнице инкриминировано пособничество.

Закуплены поврежденные генераторы для военных на более чем 31 млн грн: на Львовщине разоблачена схема

Во Львовской области правоохранители разоблачили закупку поврежденных генераторов для военных на более чем 31 млн грн. Участникам преступной схемы избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, а командир отстранен от исполнения служебных обязанностей, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

Детали

По предварительным данным, осенью 2022 года должностные лица организовали закупку генераторов по заведомо завышенной цене через фиктивные компании.

Гражданская пособница создала два фиктивных предприятия, которые не имели ни производственных мощностей, ни складов, ни фактической хозяйственной деятельности. К тому же она трудоустроила в этих фирмах граждан РФ на должности директора и бухгалтера. Фигурантка закупала дешевые генераторы и перепродавала их как фирменные. Несмотря на это, воинская часть заключила с ними договоры на поставку 152 генераторов на общую сумму более 31 млн гривен.

Установлено, что стоимость оборудования была искусственно завышена более чем на 18 млн гривен. Вдобавок, генераторы были слабой мощности, непригодны для эксплуатации в полевых условиях, а около половины из них – повреждены.

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Следствие также выяснило, что перед заключением соглашения часть уже получила мощные генераторы от благотворителей, поэтому в фактической потребности в новом оборудовании не было никакой объективной необходимости.

Во время обысков в помещениях номинальных руководителей фиктивных предприятий обнаружены: паспорта РФ, военная символика РФ и СССР, финансовая документация, переписка, черновые записи по закупке генераторов, уставные документы с признаками фиктивности.

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Командиру и начальнику электротехнической службы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения). Гражданской пособнице дополнительно инкриминируется пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 27 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Добавим

Всем участникам преступной схемы избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, а командир отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Прокуроры не согласны с принятой мерой пресечения, считая ее слишком мягкой, поэтому обжалуют в апелляционном порядке.

Вместе с тем, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной сделке. Прокуроры принимают меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Львовская область
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