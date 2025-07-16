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Закупили пошкоджені генератори для військових на понад 31 млн грн: на Львівщині викрили схему

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Правоохоронці Львівщини викрили закупівлю пошкоджених генераторів для військових на понад 31 млн грн за завищеними цінами. Командира та начальника електротехнічної служби відсторонено, цивільній пособниці інкриміновано пособництво.

Закупили пошкоджені генератори для військових на понад 31 млн грн: на Львівщині викрили схему

У Львівській області правоохоронці викрили закупівлю пошкоджених генераторів для військових на понад 31 млн грн. Учасникам злочинної схеми обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту, а командира відсторонено від виконання службових обов’язків, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Деталі

За попередніми даними, восени 2022 року посадовці організували закупівлю генераторів за завідомо завищеною ціною через фіктивні компанії.

Цивільна пособниця створила два фіктивних підприємства, які не мали ані виробничих потужностей, ані складів, ані фактичної господарської діяльності. До того ж вона працевлаштувала в цих фірмах громадян рф на посади директора та бухгалтера. Фігурантка закуповувала дешеві генератори та перепродавала їх як фірмові. Попри це, військова частина уклала з ними договори на постачання 152 генераторів на загальну суму понад 31 млн гривень.

Встановлено, що вартість обладнання була штучно завищена на понад 18 млн гривень. На додаток, генератори були слабкої потужності, непридатні для експлуатації в польових умовах, а близько половини з них – пошкоджені.

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Слідство також з’ясувало, що перед укладенням угоди частина вже отримала потужні генератори від благодійників, тож у фактичній потребі в новому обладнанні не було жодної об’єктивної необхідності.

Під час обшуків у помешканнях номінальних керівників фіктивних підприємств виявлено: паспорти рф, військову символіку рф та СРСР, фінансову документацію, листування, чорнові записи щодо закупівлі генераторів, статутні документи з ознаками фіктивності.

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Командиру та начальнику електротехнічної служби повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану). Цивільній пособниці додатково інкримінується пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Додамо

Усім учасникам злочинної схеми обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту, а командира відсторонено від виконання службових обов’язків. 

Прокурори не погоджуються з ухваленим запобіжним заходом, вважаючи його надто м’яким, тому оскаржують в апеляційному порядку. 

Разом з тим, встановлюються інші особи, причетні до протиправної оборудки. Прокурори вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Львівська область
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