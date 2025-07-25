Понад 2 млн грн збитків на програмі "Муніципальна няня": на львівщині викрито посадовицю та її чоловіка-ФОПа

Посадовиця Управління соцзахисту Львівщини та її чоловік організували шахрайську схему, оформивши фіктивні послуги догляду за дітьми за програмою "Муніципальна няня". Це призвело до збитків державі на понад 2 млн грн, оскільки послуги не надавались, а кошти незаконно виплачувались з держбюджету.

У Львівській області посадовиця Управління соціального захисту разом із чоловіком організувала шахрайську схему - сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Через програму "Муніципальна няня" державі було завдано збитків на понад 2 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора. ... посадовиця Управління соціального захисту населення Стрийської РА підшуковувала родини, які підпадали під дію програми "Муніципальна няня", і сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Таких було 41 родина. Доглядати за ними мав нібито ФОП – чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори - йдеться у повідомленні. Деталі Як встановило слідство, жодних послуг він не надавав, оскільки кількість працівників, які в нього працювали, фізично не могли виконати ці обовʼязки. Незважаючи на це, підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги. Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн. Прокурорами повідомлено подружжю про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю — пособництво у скоєнні вказаного злочину (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 364 КК України). Закупили пошкоджені генератори для військових на понад 31 млн грн: на Львівщині викрили схему Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення службовиці від посади. Додамо Досудове розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України здійснюється слідчими ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за оперативного супроводу Стрийського РВ УСБУ у Львівській області. Довідково: "Муніципальна няня" — це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Спершу роботу няні оплачують батьки. А держава компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.