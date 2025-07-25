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Понад 2 млн грн збитків на програмі "Муніципальна няня": на львівщині викрито посадовицю та її чоловіка-ФОПа

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Посадовиця Управління соцзахисту Львівщини та її чоловік організували шахрайську схему, оформивши фіктивні послуги догляду за дітьми за програмою "Муніципальна няня". Це призвело до збитків державі на понад 2 млн грн, оскільки послуги не надавались, а кошти незаконно виплачувались з держбюджету.

Понад 2 млн грн збитків на програмі "Муніципальна няня": на львівщині викрито посадовицю та її чоловіка-ФОПа

У Львівській області посадовиця Управління соціального захисту разом із чоловіком організувала шахрайську схему - сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Через програму "Муніципальна няня" державі було завдано збитків на понад 2 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... посадовиця Управління соціального захисту населення Стрийської РА підшуковувала родини, які підпадали під дію програми "Муніципальна няня", і сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Таких було 41 родина. Доглядати за ними мав нібито ФОП – чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як встановило слідство, жодних послуг він не надавав, оскільки кількість працівників, які в нього працювали, фізично не могли виконати ці обовʼязки.

Незважаючи на це, підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги.

Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн.

Прокурорами повідомлено подружжю про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю — пособництво у скоєнні вказаного злочину (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 364 КК України).

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Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення службовиці від посади.

Додамо

Досудове розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України здійснюється слідчими ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за оперативного супроводу Стрийського РВ УСБУ у Львівській області.

Довідково: "Муніципальна няня" — це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Спершу роботу няні оплачують батьки. А держава компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Львівська область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
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