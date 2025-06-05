Более 1,5 млн паломников прибыли в Саудовскую Аравию на Хадж
Киев • УНН
В Саудовской Аравии собралось более 1,5 миллиона иностранных паломников для участия в Хадже. Паломничество проходит в условиях экстремальной жары и усиленных мер безопасности.
Более 1,5 миллиона иностранных паломников собрались в Саудовской Аравии для участия в Хадже, который является одним из пяти столпов ислама. В этом году паломничество проходит в условиях экстремальной жары и усиленных мер безопасности. Передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
По словам представителя Министерства хаджа Саудовской Аравии Гассана аль-Нувайми, в настоящее время в королевство прибыли более 1,5 миллиона иностранных паломников. Хотя количество местных паломников не уточняется, в прошлом году общее количество зарубежных гостей достигало более 1,6 миллиона человек.
В среду паломники двинулись к горе Арафат - месту, имеющему исключительное значение в исламе. Именно здесь, согласно преданию, пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь. День Арафата считается самым святым днем в мусульманском календаре. В этот день, как верят мусульмане, Всевышний особенно близок к верующим и прощает им грехи.
Некоторые паломники проделали путь к Арафату пешком, таща за собой вещи, несмотря на температуру, поднимавшуюся до 40°C. Они будут находиться здесь в молитвах и размышлениях с полуночи до захода солнца.
После захода солнца паломники отправятся в Муздалифу — местность между Арафатом и местечком Мина. Здесь они будут собирать камешки для символического ритуала "побиения дьявола".
Власти Саудовской Аравии инвестировали миллионы долларов в контроль толпы и безопасность. Однако каждый год большие скопления людей и высокая температура создают серьезные вызовы.
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Министр здравоохранения Фахад бин Абдулрахман аль-Джаладжель заявил, что в этом году для облегчения условий пребывания паломников высажено 10 тысяч деревьев, увеличено количество койко-мест в больницах и в три раза увеличено количество медиков.
Власти призывают паломников оставаться в тени палаток в самые жаркие часы — с 10:00 до 16:00. Кроме того, у подножия горы Арафат установлены охладительные устройства с водяной мрякой для снижения температуры воздуха.
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