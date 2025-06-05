Понад 1,5 млн паломників прибули до Саудівської Аравії на Хадж
Київ • УНН
У Саудівській Аравії зібралося понад 1,5 мільйона іноземних прочан для участі в Хаджі. Паломництво проходить в умовах екстремальної спеки та посилених заходів безпеки.
Понад 1,5 мільйона іноземних паломників зібралися в Саудівській Аравії для участі в Хаджі, що є одним з п’яти стовпів ісламу. Цьогорічне паломництво відбувається в умовах екстремальної спеки та посилених заходів безпеки. Передає УНН із посиланням на Al Jazeera.
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За словами представника Міністерства хаджу Саудівської Аравії Гассана аль-Нуваймі, наразі до королівства прибули понад 1,5 мільйона іноземних прочан. Хоча кількість місцевих паломників не уточнюється, минулого року загальна кількість закордонних гостей сягала понад 1,6 мільйона осіб.
У середу прочани рушили до гори Арафат - місця, що має виняткове значення в ісламі. Саме тут, згідно з переказами, пророк Мухаммед виголосив свою останню проповідь. День Арафату вважається найсвятішим днем у мусульманському календарі. У цей день, як вірять мусульмани, Всевишній особливо близький до вірян і прощає їм гріхи.
Деякі паломники здійснили шлях до Арафату пішки, тягнучи за собою речі, попри температуру, що піднімалася до 40°C. Вони перебуватимуть тут у молитвах і роздумах з опівночі до заходу сонця.
Після заходу сонця прочани вирушать до Муздаліфи — місцевості між Арафатом і містечком Міна. Тут вони збиратимуть камінці для символічного ритуалу "побиття диявола".
Влада Саудівської Аравії інвестувала мільйони доларів у контроль натовпу та безпеку. Однак щороку великі скупчення людей та висока температура створюють серйозні виклики.
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Міністр охорони здоров’я Фахад бін Абдулрахман аль-Джаладжель заявив, що цього року для полегшення умов перебування прочан висаджено 10 тисяч дерев, збільшено кількість ліжко-місць у лікарнях і втричі збільшено кількість медиків.
Влада закликає паломників залишатися в тіні наметів у найбільш спекотні години — з 10:00 до 16:00. Крім того, біля підніжжя гори Арафат встановлено охолоджувальні пристрої з водяною мрякою для зниження температури повітря.
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