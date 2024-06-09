Саудівська Аравія позбавила доступу до Мекки понад 300 000 незареєстрованих паломників
Київ • УНН
Саудівська Аравія відмовила в доступі до Мекки більш ніж 300 000 незареєстрованих паломників перед початком щорічного хаджу.
Сили безпеки Саудівської Аравії закрили доступ до Мекки для сотень тисяч незареєстрованих прочан перед хаджем (паломництво в ісламі – ред.), який розпочнеться 14 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
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Управління натовпом є головною проблемою під час щорічного паломництва, яке минулого року зібрало понад 1,8 мільйона мусульман.
Серед тих, кого в останні дні не пустили до священного міста, де розташована Велика мечеть, 153 998 іноземців, які приїхали з-за кордону за туристичними візами, а не за необхідними візами для хаджу.
Саудівська влада затримала ще 171 587 осіб, які перебувають в країні, але не є жителями Мекки і не мають дозволу на хадж, повідомляє SPA.
Хадж є одним із п’яти стовпів ісламу, і його мусять здійснювати всі мусульмани, що мають таку можливість, хоча б раз у своєму житті. Він складається з серії релігійних обрядів.
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