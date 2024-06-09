Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  184813 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  136336 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  139171 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  126143 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  99137 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  78213 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  79022 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114301 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112250 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113993 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы

Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ

Российские военные строят укрепления вдоль побережья Черного моря во временно оккупированном Крыму, вероятно, создавая линию обороны, поскольку опасаются возможной высадки украинских войск на полуостров.

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Министр обороны Австрии заявил, что Запад перешел красную черту, позволив Украине наносить удары по целям в России западным оружием.

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Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

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Кристоф де луар, генеральный директор правозащитной группы "Репортеры без границ", умер от рака в возрасте 53 лет.

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Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

Владелец отеля на Закарпатье был задержан за то, что за деньги незаконно помогал украинским мужчинам призывного возраста пересечь границу со Словакией.

Общество •   •  8471 просмотра
На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуда подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена недалеко от Адена, в результате чего возник пожар, который был быстро потушен, никто не пострадал.

Война •   •  8015 просмотра
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ

Россия планирует открыть кафедры для подготовки офицеров радиоэлектронной борьбы в гражданских университетах на оккупированных украинских территориях с сокращенной программой и обещаниями хороших должностей для выпускников.

Война •   •  7735 просмотра
На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ

За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

Российские военные атаковали 11 населенных пунктов в Сумской области, 8 июня было зафиксировано 26 обстрелов и 59 взрывов.

Общество •   •  8892 просмотра
За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

Volvo отзывает 72 000 новых электромобилей EX30 по всему миру из-за потенциальной проблемы с программным обеспечением, которая может привести к сбою отображения спидометра на центральном экране. Обновление программного обеспечения необходимо для устранения ошибки.

Анонсы •   •  7892 просмотра
Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров