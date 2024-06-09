Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников

Силы безопасности Саудовской Аравии закрыли доступ в Мекку для сотен тысяч незарегистрированных паломников перед хаджем (паломничество в исламе – ред.), который начнется 14 июня. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

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Управление толпой является серьезной проблемой во время ежегодного паломничества, которое в прошлом году собрало более 1,8 миллиона мусульман.

Среди тех, кого в последние дни не пустили в священный город, где расположена большая мечеть, 153 998 иностранцев, приехавших из-за границы по туристическим визам, а не по необходимым визам для хаджа.

Саудовские власти задержали еще 171 587 человек, которые находятся в Украине, но не являются жителями Мекки и не имеют разрешения на хадж, сообщает SPA.

Хадж является одним из пяти столпов ислама, и его должны совершать все мусульмане, имеющие такую возможность, хотя бы раз в своей жизни. Он состоит из серии религиозных обрядов.

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