Понад 1300 людей загинули під час хаджу на тлі рекордної спеки
Київ • УНН
За даними саудівської влади, в цьому році під час хаджу в Саудівській Аравії загинуло понад 1300 осіб, причому 83% жертв були несанкціонованими паломниками, які долали великі відстані під прямими сонячними променями без належного укриття і комфорту.
Саудівська Аравія заявила в неділю, що під час паломництва хаджу цього року загинуло понад 1300 осіб - причому "численні випадки" через тепловий стрес та "несанкціоновані" поїздки становлять понад чотири з п'яти смертельних випадків, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
"Цього року система охорони здоров'я розглянула численні випадки теплового стресу, деякі люди все ще перебувають під наглядом. На жаль, кількість смертей досягла 1301", - ідеться у заяві уряду Саудівської Аравії, яка опублікувала перші офіційні дані.
У заяві йдеться, що 83% загиблих "не мали права здійснювати хадж" і "проходили великі відстані під прямим сонячним промінням, не маючи належного укриття та комфорту". Серед загиблих було "кілька літніх та хронічно хворих людей", ідеться у повідомленні, де вказано, що сім'ї всіх загиблих наразі встановлені.
Доповнення
Екстремальна спека була названа основним чинником, що призвів до сотень смертей та травм, зареєстрованих цього року під час хаджу. У Мецці, священному місті, яке є центральним місцем для паломників хаджу, у понеділок температура піднялася до рекордних понад 51 градуса за Цельсієм. Влада також заявляє, що проблеми погіршуються кількістю неофіційних паломництв.