Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что во время паломничества хаджа в этом году погибло более 1300 человек - причем "многочисленные случаи" из-за теплового стресса и "несанкционированных" поездок составляют более четырех из пяти смертельных случаев, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"В этом году система здравоохранения рассмотрела многочисленные случаи теплового стресса, некоторые из которых все еще находятся под наблюдением. К сожалению, количество смертей достигло 1301", - говорится в заявлении правительства Саудовской Аравии, которое опубликовало первые официальные данные.

В заявлении говорится, что 83% погибших "не имели права совершать хадж" и "проходили большие расстояния под прямыми солнечными лучами, не имея должного укрытия и комфорта". Среди погибших было "несколько пожилых и хронически больных людей", говорится в сообщении, где указано, что семьи всех погибших сейчас установлены.

Дополнение

Экстремальная жара была названа основным фактором, приведшим к сотням смертей и травм, зарегистрированных в этом году во время хаджа. В Мекке, священном городе, который является центральным местом для паломников хаджа, в понедельник температура поднялась до рекордных более 51 градуса по Цельсию. Власти также заявляют, что проблемы усугубляются количеством неофициальных паломничеств.