Богдановка на Бахмутском направлении сейчас под контролем Сил обороны, продолжаются интенсивные бои за населенный пункт - Минобороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  122953 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  124813 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  147298 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124420 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136209 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161363 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139684 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134336 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117760 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Богдановка на Бахмутском направлении сейчас под контролем Сил обороны, продолжаются интенсивные бои за населенный пункт - Минобороны

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои за Богдановку: штурмовые группы противника пробились на северные окраины города, который сейчас находится под контролем Украины, сообщили в Минобороны.

Война •   •  8460 просмотра
Богдановка на Бахмутском направлении сейчас под контролем Сил обороны, продолжаются интенсивные бои за населенный пункт - Минобороны

Сырский: ситуация на восточном фронте существенно обострилась, переброшены дополнительные резервы

Ситуация на восточном фронте значительно обострилась, враг активизировал наступление и активно атакует позиции, что побуждает к принятию решений об усилении обороны средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, пополнении запасов беспилотников и противотанковых ракет, а также переброске дополнительных резервов.

Война •   •  8745 просмотра
Сырский: ситуация на восточном фронте существенно обострилась, переброшены дополнительные резервы

МИД разрабатывает стратегию в отношении украинцев за рубежом

Министерство иностранных дел Украины готовит комплексную стратегию и план действий по взаимодействию с украинцами, проживающими за рубежом, направленную на сохранение их украинской идентичности.

политика •   •  8764 просмотра
МИД разрабатывает стратегию в отношении украинцев за рубежом

На главу Херсонской ОВА Прокудина организовали покушение, подозреваемый задержан - глава СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу Херсонской ОГА с использованием вражеского беспилотника.

Война •   •  10392 просмотра
На главу Херсонской ОВА Прокудина организовали покушение, подозреваемый задержан - глава СБУ

До 5 миллионов серьезного оружия могло оказаться на руках у украинцев - глава МВД

В Украине на руках у населения находится от 1 до 5 миллионов единиц серьезного оружия, включая автоматические винтовки, гранаты и мины.

Война •   •  11455 просмотра
До 5 миллионов серьезного оружия могло оказаться на руках у украинцев - глава МВД

"Ежесуточно отражают по несколько атак россиян": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

Украинские войска отбили несколько российских атак вблизи Белогоровки, а районы Макеевки и Невского попали под вражеский минометный, артиллерийский обстрел.

Война •   •  11904 просмотра
"Ежесуточно отражают по несколько атак россиян": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

Вуз в оккупированном Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов - ОВА

На оккупированных территориях университет в Луганске готов за 256 часов подготовить пропагандистские кадры для школьников, "перепрофилировав" учителей украинского языка на преподавание русского.

Общество •   •  12150 просмотра
Вуз в оккупированном Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов - ОВА

В Донецкой области оккупанты убили еще двух жителей, 8 ранили

12 апреля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области и ранили еще 8, в результате чего общее количество гражданских лиц, погибших в регионе с 24 февраля 2022 года, достигло 1912, а раненых - 4796.

Война •   •  12201 просмотра
В Донецкой области оккупанты убили еще двух жителей, 8 ранили

россияне ночью ударили из минометов по Сумской области

Ночью россияне обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, зафиксировано восемь взрывов минометов.

Война •   •  12291 просмотра
россияне ночью ударили из минометов по Сумской области

российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения

12-13 апреля около 20 населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, Волчанск и другие, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего 9 гражданских лиц были ранены, 1 погиб, а также было повреждено много зданий и транспортных средств.

Война •   •  12467 просмотра
российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения