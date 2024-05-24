Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против министра обороны Ирана
Киев • УНН
Европейский Союз обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада-Реза Аштиани за оказание военной поддержки группировкам на Ближнем Востоке и в Красном море, а также за поставки России беспилотников и ракет.
В Европейском союзе обсуждают возможность введения санкций против министра обороны Ирана Мохаммада-Рези Аштиани, из-за его причастности к программе беспилотников. об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Включение министра в санкционный список является частью потенциального пакета, который введут против Ирана за оказание военной поддержки группировкам на Ближнем Востоке и в Красном море.
Кроме того, в ЕС ожидают, что это должно еще больше расширить ограничения против Тегерана за поставки беспилотников, а также ракет и беспилотников своим прокси на Ближнем Востоке.
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Дополнение
Источники издания утверждают, что пакет санкций, который могут одобрить до конца месяца, включает в общей сложности девять физических и юридических лиц.
Предварительно, эти меры включают запрет на поездки и заморозку активов, но не нацелены на энергетический сектор Ирана, что означает, что они являются в основном символическими, говорится в материале.
Как пишет Bloomberg министры иностранных дел ЕС поддержат расширение санкций уже на следующей неделе, но для завершения технической работы понадобится больше времени.
Напомним
Совет ЕС расширил рамки возможных санкций Евросоюза против Ирана. Отныне под ограничения будут попадать не только лица причастные к программе БПЛА, но и все кто помогает Тегерану с изготовлением ракет.
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