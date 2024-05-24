Bloomberg: ЄС хоче запровадити санкції проти міністра оборони Ірану
Київ • УНН
Європейський Союз обговорює введення санкцій проти міністра оборони Ірану Мохаммада-Реза Аштиані за надання військової підтримки угрупованням на Близькому Сході і в Червоному морі, а також за постачання Росії безпілотників і ракет.
У Європейському союзі обговорюють можливість введення санкцій проти міністра оборону Ірану Мохаммада-Рези Аштіані, через його причетність до програми безпілотників. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Включення міністра до списку санкцій є частиною потенційного пакета, який запровадять проти Ірану за надання військової підтримки угрупованням на Близькому Сході та в Червоному морі.
Окрім того, в ЄС очікують, що це має ще більше розширити обмеження проти Тегерану за постачання рф безпілотників, а також ракет і безпілотників своїм проксі на Близькому Сході.
Міністр оборони Ірану заявив, що відносини з рф виходять на новий рівень26.04.24, 16:12 • 56876 переглядiв
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Джерела видання стверджують, що пакет санкцій, який можуть схвалити до кінця місяця, включає загалом дев'ять фізичних та юридичних осіб.
Попередньо, ці заходи включають заборону на поїздки та заморозку активів, але не націлені на енергетичний сектор Ірану, що означає, що вони є здебільшого символічними, йдеться в матеріалі.
Як пише Bloomberg міністри закордонних справ ЄС підтримають розширення санкцій вже наступного тижня, але для завершення технічної роботи знадобиться більше часу.
Нагадаємо
Рада ЄС розширила рамки можливих санкцій Євросоюзу проти Ірану. Відтепер під обмеження потраплятимуть не лише особи причетні до програми БПЛА, а й всі хто допомагає Тегерану з виготовленням ракет.