Bloomberg: Россия перебрасывает боевые танки к границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes, пишет УНН.
Детали
Сообщается о том, что по крайней мере один батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. По данным Janes, танки, по-видимому, направляются к полигону Погоново, тому самому, где Россия проводила наращивание вооруженных сил весной текущего года.
В пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США “внимательно” следят за необычным наращиванием военной активности России возле Украины.
Согласно данным Janes, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам представителей компании, эти действия были направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.
Контекст
31 октября ряд иностранных СМИ опубликовал информацию, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.
Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.
Кроме того, в Пентагоне уже несколько раз заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной.
В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.