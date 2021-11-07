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Ситуація з російськими військами на кордонах України: у Зеленського кажуть, що "нарощення" немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна не має підтвердження інформації, яку раніше поширили американські ЗМІ, про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів. Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Дом", передає УНН.

Ситуація з російськими військами на кордонах України: у Зеленського кажуть, що "нарощення" немає

Деталі

При цьому, за його словами, Міноборони не підтверджує, що на кордонах поблизу України спостерігається зосередження російських військ більше нормального рівня. Він також додав, що нещодавно на селекторній нараді президента виступав головнокомандувач Збройних сил України, який "не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити".

"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації", — розповів Никифоров.

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Доповнення

У Міністерстві оборони України повідомляли, що станом на початок листопада цього року біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб.

Контекст

Наприкінці минулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

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Напередодні видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за ситуацією в Україні на фоні повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні країни.

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