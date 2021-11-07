Ситуация с российскими войсками на границах Украины: у Зеленского говорят, что "наращивания" нет

Детали

При этом, по его словам, Минобороны не подтверждает, что на границах вблизи Украины наблюдается сосредоточение российских войск больше нормального уровня. Он также добавил, что недавно на селекторном совещании президента выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но офис президента на данный момент не имеет никакой подтверждающей информации", — рассказал Никифоров.

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Дополнение

В Министерстве обороны Украины сообщали, что по состоянию на начало ноября этого года возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

Контекст

В конце прошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

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Накануне издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией на Украине на фоне сообщений о новом скоплении российских войск на границе страны.