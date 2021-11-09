Bloomberg: Росія перекидає бойові танки до кордону з Україною

Деталі

Повідомляється про те, що принаймні один батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий на залізничний вокзал у Воронезькій області. За даними Janes, танки, мабуть, прямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні поточного року.

У п’ятницю офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США “уважно” стежать за незвичайним нарощуванням військової активності Росії біля України.

Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. За словами представників компанії, ці дії були спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

Контекст

31 жовтня низка іноземних ЗМІ опублікувала інформацію, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Новина викликала занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі.

Як стало відомо 6 листопада, президент Сполучених Штатів Джо Байден відправив до Москви главу ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням своїх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, чим керується у своїх діях Росія.

Крім того, в Пентагоні вже декілька разів заявили, що з тривогою сприймають переміщення ЗС РФ на кордоні з Україною.

Водночас прес-секретар Президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів. Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску, кажуть в ОПУ.