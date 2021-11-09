Bloomberg: Росія перекидає бойові танки до кордону з Україною

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39034 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 66377 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 66339 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 69253 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 80290 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62968 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60515 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129941 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83350 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234792 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
77%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13663 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 13035 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28847 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 11460 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 12365 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 98112 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129940 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234792 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 410198 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18383 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24416 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25236 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27082 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77354 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Bloomberg: Росія перекидає бойові танки до кордону з Україною

Київ • УНН

 • 59390 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes, пише УНН.

Bloomberg: Росія перекидає бойові танки до кордону з Україною

Деталі

Повідомляється про те, що принаймні один батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий на залізничний вокзал у Воронезькій області. За даними Janes, танки, мабуть, прямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні поточного року.

У п’ятницю офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США “уважно” стежать за незвичайним нарощуванням військової активності Росії біля України.

Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. За словами представників компанії, ці дії були спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

Контекст

31 жовтня низка іноземних ЗМІ опублікувала інформацію, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу українського кордону. Новина викликала занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі.

Як стало відомо 6 листопада, президент Сполучених Штатів Джо Байден відправив до Москви главу ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням своїх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, чим керується у своїх діях Росія.

Крім того, в Пентагоні вже декілька разів заявили, що з тривогою сприймають переміщення ЗС РФ на кордоні з Україною.

Водночас прес-секретар Президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів. Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску, кажуть в ОПУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93