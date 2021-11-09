У Пентагоні заявили, що з тривогою сприймають переміщення ЗС РФ на кордоні з Україною

Цитата

“Ми продовжуємо бачити переміщення російських військових у західних районах Росії та біля України, що викликають стурбованість, — сказав він. — Ми закликаємо їх зробити свої наміри більш зрозумілими”. Речник додав, що США продовжують стежити за ситуацією.

Він також зазначив, що не збирається коментувати можливі плани Москви у світлі американських даних про переміщення російських військ і розкривати інформацію розвідувальних служб США щодо цього. За словами Кірбі, Вашингтон закликає Москву “дотримуватися Мінських угод і поважати територіальну цілісність та суверенітет України”. “Ми закликаємо Росію бути прозорішою у своїх намірах”, — сказав він.

Контекст

Наприкінці позаминулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

Згодом видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Пентагон заявив, що слідкує за нарощуванням російських військ біля кордонів України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр після цього зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі. Довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росія постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів.

За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною.

Напередодні стало відомо, що воєнна розвідка відзвітує у комітеті Ради через ситуацію на кордоні з РФ.

Втім, напередодні речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не має підтвердження інформації про нарощування військових на кордоні з Україною, яку поширили американські ЗМІ, Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску.