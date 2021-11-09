У Пентагоні заявили, що з тривогою сприймають переміщення ЗС РФ на кордоні з Україною

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 46426 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 82419 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 76918 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 76557 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 86799 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 66329 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62977 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 135649 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84564 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 239549 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
85%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10849 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 12497 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 9300 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 6536 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 12033 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 103484 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 135629 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 239529 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413935 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19877 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25850 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26655 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28353 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78551 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Пентагоні заявили, що з тривогою сприймають переміщення ЗС РФ на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 31072 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сполучені Штати продовжують спостерігати переміщення Збройних сил Росії на кордоні з Україною. Це викликає стурбованість, повідомив у понеділок журналістам речник Пентагону Джон Кірбі, передає УНН.

У Пентагоні заявили, що з тривогою сприймають переміщення ЗС РФ на кордоні з Україною

Цитата

“Ми продовжуємо бачити переміщення російських військових у західних районах Росії та біля України, що викликають стурбованість, — сказав він. — Ми закликаємо їх зробити свої наміри більш зрозумілими”. Речник додав, що США продовжують стежити за ситуацією.

Він також зазначив, що не збирається коментувати можливі плани Москви у світлі американських даних про переміщення російських військ і розкривати інформацію розвідувальних служб США щодо цього. За словами Кірбі, Вашингтон закликає Москву “дотримуватися Мінських угод і поважати територіальну цілісність та суверенітет України”. “Ми закликаємо Росію бути прозорішою у своїх намірах”, — сказав він.

Контекст

Наприкінці позаминулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

Згодом видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Пентагон заявив, що слідкує за нарощуванням російських військ біля кордонів України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр після цього зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі. Довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росія постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів.

За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною.

Напередодні стало відомо, що воєнна розвідка відзвітує у комітеті Ради через ситуацію на кордоні з РФ.

Втім, напередодні речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не має підтвердження інформації про нарощування військових на кордоні з Україною, яку поширили американські ЗМІ, Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13