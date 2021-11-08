Воєнна розвідка відзвітує у комітеті Ради через ситуацію на кордоні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України сьогодні представлять парламентському комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки доповідь про ситуацію на кордоні України з Росією. Про це повідомила заступниця голови комітету, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла перед засіданням, пише УНН.
Цитата:
"Сьогодні ГУР МОУ доповість на засіданні комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про ситуацію на кордонах з РФ", - повідомила Безугла у Facebook.
Деталі
Зі слів нардепки, вже сьогодні в комітеті нардепи також працюватимуть з новим міністром оборони України Олексієм Резніковим щодо виконня державного оборонного замовлення.
Контекст
Наприкінці позаминулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.
Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.
Згодом видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.
Пентагон заявив, що слідкує за нарощуванням російських військ біля кордонів України.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр після цього зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі. Довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росія постійно постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів.
За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною.