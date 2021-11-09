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В Пентагоне заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной

Киев • УНН

 • 31072 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Соединенные Штаты продолжают наблюдать перемещение Вооруженных сил России на границе с Украиной. Это вызывает обеспокоенность, сообщил в понедельник журналистам представитель Пентагона Джон Кирби, передает УНН.

В Пентагоне заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной

Цитата

“Мы продолжаем видеть перемещения российских военных в западных районах России и у границ Украины, что вызывает обеспокоенность, — сказал он. — Мы призываем их сделать свои намерения более понятными”. Представитель добавил, что США продолжают следить за ситуацией.

Он также отметил, что не собирается комментировать возможные планы Москвы в свете американских данных о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. По словам Кирби, Вашингтон призывает Москву “соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины”. " Мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях“, — сказал он.

Контекст

В конце позапрошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Впоследствии издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислоцированием российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.

По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

Накануне стало известно, что военная разведка отчитается в комитете Совета из-за ситуации на границе с РФ.

Впрочем, накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о наращивании военных на границе с Украиной, которую распространили американские СМИ, Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления.

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