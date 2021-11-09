В Пентагоне заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной

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“Мы продолжаем видеть перемещения российских военных в западных районах России и у границ Украины, что вызывает обеспокоенность, — сказал он. — Мы призываем их сделать свои намерения более понятными”. Представитель добавил, что США продолжают следить за ситуацией.

Он также отметил, что не собирается комментировать возможные планы Москвы в свете американских данных о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. По словам Кирби, Вашингтон призывает Москву “соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины”. " Мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях“, — сказал он.