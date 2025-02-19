Bloomberg: экспорт нефти из самого загруженного порта россии санкции не ограничили

Экспорт нефти с главного тихоокеанского терминала россии остается устойчивым, на фоне того, как отправители груза и трейдеры - в который раз - обходят новую партию ограничений со стороны США, привлекая новый список судов для поддержки движения баррелей, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg и Kpler, в период с 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, которые загружали нефть марки ESPO из восточного порта Козьмино, не был включен в санкционный список США после того, как Вашингтон расширил ограничения в начале прошлого месяца. Половина из них - новички в работе с местной нефтью марки ESPO, показывают данные.

Нефтетрейдеры внимательно следят за способностью рф продолжать поставлять нефть на мировые рынки, а прямые переговоры между администрацией Трампа и москвой в Саудовской Аравии относительно возможного урегулирования в Украине поднимают вопрос о том, могут ли быть ослаблены санкции. Потоки из Ирана - еще одной цели США - оказались такими же устойчивыми, несмотря на возобновленные угрозы ужесточить меры, указывает издание.

С конца января многие суда, которые были новичками в торговле ESPO, плавали под так называемыми "удобными" флагами, включая флаги Панамы, Островов Кука, Сьерра-Леоне и Джибути, показывают данные. Все, кроме одного, грузы ESPO направлялись в Китай - популярные направления включают Дуньин, Хуэйчжоу и Дунцзякоу. Большинство судов принадлежат компаниям, зарегистрированным в Шанхае, Гонконге и на Сейшельских островах, согласно данным Equasis.

Ставки фрахта на маршруте Козьмино-Азия действительно резко выросли после последних санкций США - среди последних от администрации Байдена - а затем сошли на нет, пишет издание. Сейчас плата составляет около 5 миллионов долларов за трех-пятидневный рейс в Китай, согласно данным судовых брокеров и китайского частного нефтеперерабатывающего завода. Это больше, чем 1,5 миллиона долларов до 10 января, но меньше чем пик.

Дополнение

Между тем, как пишет Bloomberg, "Группа семи" рассматривает возможность коллективного усиления или адаптации потолка цен на российскую нефть в попытке сократить доходы москвы, пока продолжается война в Украине.

Проект заявления, с которым ознакомилось Bloomberg, показывает, что страны G7 могли бы поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть потолок цен - ныне установленный на уровне 60 долларов за баррель нефти - который был введен, чтобы ограничить доступ кремля к нефтедолларам. Этот шаг станет частью усилий увеличить стоимость войны в Украине для россии, чтобы "стимулировать ее к переговорам о значимом мире", пишет издание.

Сейчас, как отмечается, непонятно, насколько все страны G7 поддерживают документ в его нынешнем виде, и он, вероятно, будет пересмотрен, поскольку дипломаты продолжают обсуждать текст. В так называемом нулевом проекте также упоминаются "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным наблюдением для мониторинга согласованных линий".

G7, как указано, намерена опубликовать заявление 24 февраля, в трехлетнюю годовщину вторжения россии в Украину.

В проекте указано, что союзники "признают" "готовность" Президента Украины Владимира Зеленского к "переговорам о прекращении войны", в то же время предупреждая, что условия мира российского диктатора владимира путина "пока равносильны полной капитуляции Украины". В проекте указано, что союзники планируют встретиться с Зеленским 24 февраля.

Согласно проекту, союзники будут призывать к "миру здравого смысла, который является справедливым, миру, который будет продолжаться", который будет предусматривать "длительные гарантии безопасности".

Союзники будут придерживаться своей линии, что любые переговоры о прекращении войны "должны включать полное участие Украины", и оставят ее открытой для достижения евроатлантической интеграции.

"Трудно сказать, как будет выглядеть ужесточение или адаптация ограничения практически. Хотя более низкая цена может быть одним из вариантов, другим может быть попытка усилить выполнение текущего мероприятия", - отмечает издание.

Как пишет издание, союзники в какой-то момент засомневались, что они смогут опубликовать заявление после встречи министров иностранных дел G7 в Мюнхене на конференции по безопасности в выходные, нарушив установленные протоколы, о чем сообщили дипломаты, знакомые с этим вопросом.

Заявление по этому мероприятию в итоге, как указано, составляло около трети длины предыдущего "нулевого" проекта - также пересмотренного Bloomberg - который, по словам дипломатов, не был принят официальными лицами США.

Согласно последнему проекту документа, союзники сохранят приверженность к обучению украинских сил безопасности и модернизации ее вооруженных сил. Они будут пытаться противодействовать обходу россией санкций путем использования и приобретения технологий двойного назначения и ее "теневого флота" танкеров.