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Bloomberg: експорт нафти з найбільш завантаженого порту росії санкції не обмежили

Bloomberg: експорт нафти з найбільш завантаженого порту росії санкції не обмежили

Київ • УНН

 • 92348 перегляди

Експорт нафти з терміналу Козьміно залишається стабільним завдяки новим суднам, що обходять санкції США. G7 розглядає посилення обмежень на російську нафту та перегляд цінової стелі.

Експорт нафти з головного тихоокеанського терміналу росії залишається стійким, на тлі того, як відправники вантажу та трейдери - вкотре - обходять нову партію обмежень з боку США, залучаючи новий перелік суден для підтримки руху барелів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Bloomberg і Kpler, у період з 30 січня по 16 лютого жоден із шістнадцяти танкерів, які завантажували нафту марки ESPO зі східного порту Козьміно, не було включено до санкційного списку США після того, як Вашингтон розширив обмеження на початку минулого місяця. Половина з них – новачки у роботі з місцевою нафтою марки ESPO, показують дані.

Нафтотрейдери уважно стежать за здатністю рф продовжувати постачати нафту на світові ринки, а прямі переговори між адміністрацією Трампа та москвою в Саудівській Аравії щодо можливого врегулювання в Україні порушують питання про те, чи можуть бути ослаблені санкції. Потоки з Ірану - ще однієї цілі США - виявилися такими ж стійкими, попри відновлені загрози посилити заходи, вказує видання.

З кінця січня багато суден, які були новачками в торгівлі ESPO, плавали під так званими "зручними" прапорами, включаючи прапори Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джібуті, показують дані. Усі, крім одного, вантажі ESPO прямували до Китаю - популярні напрямки включають Дуньїн, Хуейчжоу та Дунцзякоу. Більшість суден належать компаніям, зареєстрованим у Шанхаї, Гонконгу та на Сейшельських островах, згідно з даними Equasis.

Ставки фрахту на маршруті Козьміно-Азія справді різко зросли після останніх санкцій США - серед останніх від адміністрації Байдена - а потім зійшли нанівець, пише видання. Наразі плата становить близько 5 мільйонів доларів за три-п'ятиденний рейс до Китаю, згідно з даними суднових брокерів та китайського приватного нафтопереробного заводу. Це більше, ніж 1,5 мільйона доларів до 10 січня, але менше ніж пік.

Доповнення

Тим часом, як пише Bloomberg, "Група семи" розглядає можливість колективного посилення або адаптації стелі цін на російську нафту у спробі скоротити доходи москви, доки триває війна в Україні.

Проект заяви, з якою ознайомилося Bloomberg, показує, що країни G7 могли б доручити своїм міністрам фінансів колективно переглянути стелю цін - нині встановлену на рівні 60 доларів за барель нафти - яку було введено, щоб обмежити доступ кремля до нафтодоларів. Цей крок стане частиною зусиль збільшити вартість війни в Україні для росії, щоб "стимулювати її до переговорів про значущий мир", пише видання.

Наразі, як зазначається, незрозуміло, наскільки всі країни G7 підтримують документ у його нинішньому вигляді, і його, ймовірно, буде переглянуто, оскільки дипломати продовжують обговорювати текст. У так званому нульовому проекті також згадуються "війська та ресурси на місцях у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для моніторингу узгоджених ліній".

G7, як вказано, має намір опублікувати заяву 24 лютого, у трирічну річницю вторгнення росії до України.

У проекті зазначено, що союзники "визнають" "готовність" Президента України Володимира Зеленського до "переговорів про припинення війни", водночас попереджаючи, що умови миру російського диктатора володимира путіна "поки що рівносильні повній капітуляції України". У проекті вказано, що союзники планують зустрітися із Зеленським 24 лютого.

Згідно з проектом, союзники закликатимуть до ""миру здорового глузду, який є справедливим, миру, який триватиме", який передбачатиме "тривалі гарантії безпеки".

Союзники дотримуватимуться своєї лінії, що будь-які переговори про припинення війни "мають включати повну участь України", і залишать її відкритою для досягнення євроатлантичної інтеграції.

"Важко сказати, як виглядатиме жорсткість чи адаптація обмеження практично. Хоча нижча ціна може бути одним із варіантів, іншим може бути спроба посилити виконання поточного заходу", - зауважує видання.

Як пише видання, союзники в якийсь момент засумнівалися, що вони зможуть опублікувати заяву після зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнхені на конференції з безпеки у вихідні, порушивши встановлені протоколи, про що повідомили дипломати, знайомі з цим питанням.

Заява з цього заходу в результаті, як вказано, становила близько третини довжини попереднього "нульового" проекту - також переглянутого Bloomberg - який, за словами дипломатів, не було ухвалено офіційними особами США.

Згідно з останнім проектом документа, союзники збережуть прихильність до навчання українських сил безпеки та модернізації її збройних сил. Вони намагатимуться протидіяти обходу росією санкцій шляхом використання та придбання технологій подвійного призначення та її "тіньового флоту" танкерів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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