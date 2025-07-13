Оккупанты хотят создать "сквер победы" в Мариуполе: уже разработали дизайн-проект пространства
Киев • УНН
российские оккупанты планируют возвести "сквер победы" в Левобережном районе Мариуполя к 9 мая 2026 года. Проект предусматривает восстановление стелы с названиями "городов-героев" и является частью усилий по превращению города в советский.
В Мариуполе российские оккупанты планируют сделать "сквер победы". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.
Детали
Отмечается, что сквер планируют возвести в Левобережном районе города - на пересечении проспектов Победы и Свободы. Работы будет проводить Тульская область РФ.
Российские архитекторы разработали дизайн-проект пространства. Здесь планируют восстановить стелу с названиями "городов-героев". Завершить работы планируют до 9 мая 2026 года, превратив открытие в очередное пропагандистское шоу
Как указали в горсовете, оккупанты пытаются превратить Мариуполь в советский город – возвращают названия улиц, проспектов, скверов.
Они используют память о трагедии Второй мировой войны как идеологический инструмент с посылом "победы России" и "можем повторить"
Напомним
россияне начали строительство моста через Миусский лиман в Ростовской области, который станет частью дороги из Ростова в Мариуполь и Крым. По словам местных жителей, мост больше похож на железнодорожный, что значительно улучшит логистику и пропускную способность.
Максимальная милитаризация города: в Мариуполе зафиксировали большое передвижение кадыровцев30.06.25, 13:32 • 1421 просмотр