Окупанти хочуть створити "сквер перемоги" у Маріуполі: вже розробили дизайн-проєкт простору
Київ • УНН
російські окупанти планують звести "сквер перемоги" у Лівобережному районі Маріуполя до 9 травня 2026 року. Проєкт передбачає відновлення стели з назвами "міст-героїв" та є частиною зусиль з перетворення міста на радянське.
У Маріуполі російські окупанти планують зробити "сквер перемоги". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.
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Зазначається, що сквер планують звести у Лівобережному районі міста - на перетині проспектів Перемоги та Свободи. Роботи проводитиме тульська область рф.
Російські архітектори розробили дизайн-проєкт простору. Тут планують відновити стелу із назвами "міст-героїв". Завершити роботи планують до 9 травня 2026 року, перетворивши відкриття на чергове пропагандистське шоу
Як вказали у міськраді, окупанти намагаються перетворити Маріуполь у радянське місто – повертають назви вулиць, проспектів, скверів.
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росіяни розпочали будівництво мосту через Міуський лиман у ростовській області, який стане частиною дороги з ростова до Маріуполя та Криму. За словами місцевих жителів, міст більше схожий на залізничний, що значно покращить логістику та пропускну здатність.
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