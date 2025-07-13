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Окупанти хочуть створити "сквер перемоги" у Маріуполі: вже розробили дизайн-проєкт простору

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

російські окупанти планують звести "сквер перемоги" у Лівобережному районі Маріуполя до 9 травня 2026 року. Проєкт передбачає відновлення стели з назвами "міст-героїв" та є частиною зусиль з перетворення міста на радянське.

Окупанти хочуть створити "сквер перемоги" у Маріуполі: вже розробили дизайн-проєкт простору

У Маріуполі російські окупанти планують зробити "сквер перемоги". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

Деталі

Зазначається, що сквер планують звести у Лівобережному районі міста - на перетині проспектів Перемоги та Свободи. Роботи проводитиме тульська область рф.

Російські архітектори розробили дизайн-проєкт простору. Тут планують відновити стелу із назвами "міст-героїв". Завершити роботи планують до 9 травня 2026 року, перетворивши відкриття на чергове пропагандистське шоу

- йдеться у повідомленні.

Як вказали у міськраді, окупанти намагаються перетворити Маріуполь у радянське місто – повертають назви вулиць, проспектів, скверів.

Вони використовують пам’ять про трагедію Другої світової війни як ідеологічний інструмент з посилом "перемоги росії" та "можем повторить"

- резюмували у міськраді Маріуполя.

Нагадаємо

росіяни розпочали будівництво мосту через Міуський лиман у ростовській області, який стане частиною дороги з ростова до Маріуполя та Криму. За словами місцевих жителів, міст більше схожий на залізничний, що значно покращить логістику та пропускну здатність.

Максимальна мілітаризація міста: у Маріуполі зафіксували велике пересування кадирівців30.06.25, 13:32 • 1423 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Маріуполь
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