Окупанти хочуть створити "сквер перемоги" у Маріуполі: вже розробили дизайн-проєкт простору

У Маріуполі російські окупанти планують зробити "сквер перемоги". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

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Зазначається, що сквер планують звести у Лівобережному районі міста - на перетині проспектів Перемоги та Свободи. Роботи проводитиме тульська область рф.

Російські архітектори розробили дизайн-проєкт простору. Тут планують відновити стелу із назвами "міст-героїв". Завершити роботи планують до 9 травня 2026 року, перетворивши відкриття на чергове пропагандистське шоу - йдеться у повідомленні.

Як вказали у міськраді, окупанти намагаються перетворити Маріуполь у радянське місто – повертають назви вулиць, проспектів, скверів.

Вони використовують пам’ять про трагедію Другої світової війни як ідеологічний інструмент з посилом "перемоги росії" та "можем повторить" - резюмували у міськраді Маріуполя.

Нагадаємо

росіяни розпочали будівництво мосту через Міуський лиман у ростовській області, який стане частиною дороги з ростова до Маріуполя та Криму. За словами місцевих жителів, міст більше схожий на залізничний, що значно покращить логістику та пропускну здатність.

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