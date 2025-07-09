росіяни будують міст через Міуський лиман в Крим: стали відомі деталі

росіяни почали будувати міст через Міуській ліман в ростовській області. Це - частина дороги з ростову на Маріуполь і далі в Крим, повідомляє УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Окупанти займаються будівництвом без жодних анонсів. За словами місцевих жителів, даний міст більше схожий не на автомобільний, а на залізничний.

Андрющенко також опублікував фото з будівництва мосту.

В будь якому випадку це дійсно на цій ділянці значно покращить логістику з точки зору пропускної здатності та швидкості. Навіть, якщо не залізниця – написав начальник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни на окупованих територіях створюють нові військові бази та виснажують українські ресурси, що призводить до гуманітарної катастрофи.

Також УНН повідомляв, що росіяни посилюють примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони використовують рейди, погрози та психологічний тиск.