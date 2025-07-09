росіяни будують міст через Міуський лиман в Крим: стали відомі деталі
Київ • УНН
Росіяни розпочали будівництво мосту через Міуський лиман у ростовській області, який стане частиною дороги з ростова до Маріуполя та Криму. За словами місцевих жителів, міст більше схожий на залізничний, що значно покращить логістику та пропускну здатність.
росіяни почали будувати міст через Міуській ліман в ростовській області. Це - частина дороги з ростову на Маріуполь і далі в Крим, повідомляє УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Окупанти займаються будівництвом без жодних анонсів. За словами місцевих жителів, даний міст більше схожий не на автомобільний, а на залізничний.
Андрющенко також опублікував фото з будівництва мосту.
В будь якому випадку це дійсно на цій ділянці значно покращить логістику з точки зору пропускної здатності та швидкості. Навіть, якщо не залізниця
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни на окупованих територіях створюють нові військові бази та виснажують українські ресурси, що призводить до гуманітарної катастрофи.
Також УНН повідомляв, що росіяни посилюють примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони використовують рейди, погрози та психологічний тиск.