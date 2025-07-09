россияне строят мост через Миусский лиман в Крым: стали известны детали

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
Эксклюзив
07:10 • 3284 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
05:59 • 17010 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
05:26 • 63909 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
04:00 • 104170 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение
03:42 • 96345 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
8 июля, 17:10 • 126948 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
8 июля, 16:34 • 106514 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 163645 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 181319 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 12:25 • 81680 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.5м/с
47%
743мм
Популярные новости
Россия мобилизует жителей оккупированных территорий без гражданства8 июля, 23:48 • 11415 просмотра
В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К9 июля, 00:13 • 56259 просмотра
На Днепропетровщине годами незаконно засевали танковый полигон: будут судить должностное лицо9 июля, 01:16 • 22425 просмотра
ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР9 июля, 01:38 • 7275 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения05:49 • 16073 просмотра
публикации
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
05:26 • 63909 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение04:00 • 104170 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 163645 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко8 июля, 14:33 • 134593 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 181319 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 194486 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 379410 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 212955 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 324954 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 343017 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Хранитель

россияне строят мост через Миусский лиман в Крым: стали известны детали

Киев • УНН

 • 166 просмотра

россияне начали строительство моста через Миусский лиман в ростовской области, который станет частью дороги из ростова в Мариуполь и Крым. По словам местных жителей, мост больше похож на железнодорожный, что значительно улучшит логистику и пропускную способность.

россияне строят мост через Миусский лиман в Крым: стали известны детали

россияне начали строить мост через Миусский лиман в ростовской области. Это - часть дороги из ростова на Мариуполь и далее в Крым, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Оккупанты занимаются строительством без каких-либо анонсов. По словам местных жителей, данный мост больше похож не на автомобильный, а на железнодорожный.

Андрющенко также опубликовал фото со строительства моста.

В любом случае это действительно на этом участке значительно улучшит логистику с точки зрения пропускной способности и скорости. Даже если не железная дорога

– написал начальник Центра изучения оккупации.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщал, что россияне на оккупированных территориях создают новые военные базы и истощают украинские ресурсы, что приводит к гуманитарной катастрофе.

Также УНН сообщал, что россияне усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого они используют рейды, угрозы и психологическое давление.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Крым
Мариуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9