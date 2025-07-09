россияне строят мост через Миусский лиман в Крым: стали известны детали
Киев • УНН
россияне начали строительство моста через Миусский лиман в ростовской области, который станет частью дороги из ростова в Мариуполь и Крым. По словам местных жителей, мост больше похож на железнодорожный, что значительно улучшит логистику и пропускную способность.
россияне начали строить мост через Миусский лиман в ростовской области. Это - часть дороги из ростова на Мариуполь и далее в Крым, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Детали
Оккупанты занимаются строительством без каких-либо анонсов. По словам местных жителей, данный мост больше похож не на автомобильный, а на железнодорожный.
Андрющенко также опубликовал фото со строительства моста.
В любом случае это действительно на этом участке значительно улучшит логистику с точки зрения пропускной способности и скорости. Даже если не железная дорога
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщал, что россияне на оккупированных территориях создают новые военные базы и истощают украинские ресурсы, что приводит к гуманитарной катастрофе.
Также УНН сообщал, что россияне усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого они используют рейды, угрозы и психологическое давление.