россияне строят мост через Миусский лиман в Крым: стали известны детали

россияне начали строить мост через Миусский лиман в ростовской области. Это - часть дороги из ростова на Мариуполь и далее в Крым, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Оккупанты занимаются строительством без каких-либо анонсов. По словам местных жителей, данный мост больше похож не на автомобильный, а на железнодорожный.

Андрющенко также опубликовал фото со строительства моста.

В любом случае это действительно на этом участке значительно улучшит логистику с точки зрения пропускной способности и скорости. Даже если не железная дорога – написал начальник Центра изучения оккупации.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщал, что россияне на оккупированных территориях создают новые военные базы и истощают украинские ресурсы, что приводит к гуманитарной катастрофе.

Также УНН сообщал, что россияне усиливают принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого они используют рейды, угрозы и психологическое давление.