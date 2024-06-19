На предстоящем саммите НАТО основное внимание будет уделяться закреплению долгосрочного успеха Украины, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции, состоявшейся в Вашингтоне, с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет АР, передает УНН.

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С первого дня, по мере того как развивалась ситуация на поле боя, развивалась и наша поддержка Украины пояснил глава Госдепартамента.

При этом он добавил, что если Путин рассчитывает дождаться ослабления поддержки Украины со стороны ее союзников, то он ошибается.

Напомним,

Столтенберг прибыл в Вашингтон для подготовки к саммиту НАТО, который состоится в столице США в следующем месяце. В понедельник с ним встретился президент Джо Байден.

На встрече в понедельник Байден констатировал, что альянс переживает один из важнейших моментов со времен Второй мировой войны.

Блинкен заявил, что Вашингтон пока оценивает целесообразность отправки еще одной партии бомб Израилю в связи с опасениями, что эти бомбы могут быть использованы в густонаселенных районах Газы.

Более 20 стран НАТО достигли цели 2% ВВП на оборонные расходы в этом году - Столтенберг