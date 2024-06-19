Киев • УНН
Госсекретарь Блинкен заявил, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на обеспечении долгосрочного успеха Украины, и если Путин ожидает, что союзники ослабят поддержку Украины, то он ошибается.
На предстоящем саммите НАТО основное внимание будет уделяться закреплению долгосрочного успеха Украины, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции, состоявшейся в Вашингтоне, с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
С первого дня, по мере того как развивалась ситуация на поле боя, развивалась и наша поддержка Украины
При этом он добавил, что если Путин рассчитывает дождаться ослабления поддержки Украины со стороны ее союзников, то он ошибается.
Напомним,
Столтенберг прибыл в Вашингтон для подготовки к саммиту НАТО, который состоится в столице США в следующем месяце. В понедельник с ним встретился президент Джо Байден.
На встрече в понедельник Байден констатировал, что альянс переживает один из важнейших моментов со времен Второй мировой войны.
Блинкен заявил, что Вашингтон пока оценивает целесообразность отправки еще одной партии бомб Израилю в связи с опасениями, что эти бомбы могут быть использованы в густонаселенных районах Газы.
Более 20 стран НАТО достигли цели 2% ВВП на оборонные расходы в этом году - Столтенберг17 июня 2024, 22:26 • 39122 просмотра