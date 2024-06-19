Блінкен: якщо Путін чекає на ослаблення підтримки України союзниками, то він помиляється
Київ • УНН
Держсекретар Блінкен заявив, що майбутній саміт НАТО буде зосереджений на забезпеченні довгострокового успіху України, і якщо Путін очікує, що союзники послаблять підтримку України, то він помиляється.
На майбутньому саміті НАТО основна увага приділятиметься закріпленню довгострокового успіху України, заявив у вівторок держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи на спільній прес-конференції, що відбулася у Вашингтоні, з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом. Про це пише АР, передає УНН.
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З першого дня, у міру того як розвивалася ситуація на полі бою, розвивалася і наша підтримка України
При цьому він додав, що якщо Путін розраховує дочекатися послаблення підтримки України з боку її союзників, то він помиляється.
Нагадаємо
Столтенберг прибув до Вашингтона для підготовки до саміту НАТО, який відбудеться у столиці США наступного місяця. У понеділок із ним зустрівся президент Джо Байден.
На зустрічі у понеділок Байден констатував, що альянс переживає один із найважливіших моментів з часів Другої світової війни.
Блінкен заявив, що Вашингтон поки що оцінює доцільність відправки ще однієї партії бомб Ізраїлю у зв'язку з побоюваннями, що ці бомби можуть бути використані в густонаселених районах Гази.
Понад 20 країн НАТО досягли цілі 2% ВВП на оборонні витрати цього року - Столтенберг 18.06.24, 01:26 • 40412 переглядiв