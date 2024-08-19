Блинкен прибыл в Израиль для переговоров о прекращении огня
Киев • УНН
Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Тель-Авив в рамках ближневосточного турне. Он проведет переговоры с руководством Израиля по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне прилетел в Тель-Авив, чтобы попытаться уговорить Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило Reuters, передает УНН.
Детали
В Госдепе США отметили, что в понедельник Блинкен встретится с высшим руководством Израиля, в частности с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Также запланированы встречи с министром обороны Йоавом Галантом, главой МИД Исраэлем Кацом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
После Израиля Блинкен поедет в Египет.
Переговоры по заключению соглашения о перемирии и возвращении заложников, удерживаемых в Газе, сейчас находятся в «переломной точке», заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Байдена по пути в Тель-Авив. По его словам, Блинкен собирается подчеркнуть всем сторонам важность вывода этого соглашения на финишную прямую.
Как отмечает Reuters, страны-посредники - Катар, Соединенные Штаты и Египет - за несколько месяцев ведения переговоров до сих пор не смогли достичь соглашения.
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