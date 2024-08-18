Блинкен отправился в Израиль в девятый раз с 7 октября: цель визита

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился в Израиль в девятый раз с 7 октября, надеясь заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

воскресенье государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился в Израиль, где американские, египетские и катарские посредники стремятся закрепить соглашение о прекращении огня в секторе Газа после двух дней переговоров в Дохе - говориться в сообщении.

Совершая свою девятую поездку на Ближний Восток с момента начала войны в Газе после нападения палестинской террористической группировки 7 октября, Блинкен планировал встретиться с лидерами Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что израильские переговорщики должны провести дальнейшие переговоры в Каире позднее в воскресенье, а рабочие группы остаются в Дохе.

Посредники заявили, что переговоры продвигаются вперед, а президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме в пятницу: "Мы ближе, чем когда-либо".

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Сообщается, что еще один такой саммит предварительно запланирован, на этот раз в Каире, на среду или четверг. Американские чиновники заявили, что намерены завершить долгожданную сделку к концу этой недели.

Также в пятницу высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил журналистам: "Мы устранили оставшиеся пробелы и заполнили их таким образом, что, по нашему мнению, в настоящее время достигнута сделка, которую можно закрыть, реализовать и двигаться вперед".

Однако член политического бюро ХАМАС Сами Абу Зухри развеял осторожный оптимизм, заявив AFP, что признаки прогресса после двух дней переговоров в Дохе были "иллюзией".

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