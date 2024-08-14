ХАМАС отказывается от переговоров, но в США ожидают сделку, которая отобьет Тегеран от нападения на Израиль - СМИ

Представитель ХАМАСа заявил во вторник CBS News, что представители формирования не будут присутствовать на переговорах, на фоне того, что США одобрили продажу оружия Израилю на сумму 20 миллиардов долларов. При этом Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется, что будет возможна сделка о прекращении огня в секторе Газа. Пишет УНН со ссылкой на RTBF, CBS News и Agenzia Giornalistica Italia.

Детали

ХАМАС не будет присутствовать на ближайшей встрече, которая посвящена урегулированию войны в Газе. Среди причин: представители боевого движения не получили от участников заверений, что Израиль обязуется работать на основе предложения ХАМАС от 2 июля. Вместе с тем, ХАМАС будут продолжать контакты относительно будущих переговоров. Между тем администрация Байдена одобрила продажу Израилю оружия и самолетов на 20 миллиардов долларов, на фоне того, что Белый дом вынужден сбалансировать свою постоянную поддержку Израиля. В США растет количество призывов законодателей и общественности США ограничить военную поддержку Израиля, из-за высокого количества смертей среди гражданского населения в Газе.

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В Вашингтоне также ожидают продолжения переговоров. Президент США Джо Байден надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сдержит Иран от попытки нападения на Израиль.

"Это мое ожидание. Мы увидим, что будет делать Иран, и мы увидим, что произойдет, если произойдет нападение", - ответил Байден в Новом Орлеане, штат Луизиана, группе журналистов, которые спросили его, можно ли избежать расширения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

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