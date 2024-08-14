США уничтожили два судна хуситов в Красном море
Киев • УНН
Силы США уничтожили два судна хуситов в Красном море, которые представляли угрозу. Это подчеркивает опасность, которую представляют поддерживаемые Ираном хуситы для стабильности в регионе.
В течение последних 24 часов силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили два судна, которыми руководили повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM), передаёт УНН.
Детали
Эти суда представляли явную и неизбежную угрозу для американских и коалиционных сил, а также для торговых судов, находившихся в регионе. Этот инцидент подчеркивает опасность, которую продолжают представлять хуситы для стабильности и безопасности в регионе, что является следствием безответственной поддержки со стороны Ирана.
Уничтожение судов стало частью усилий США по обеспечению безопасности морских путей и защиты своих сил и партнеров от потенциальных атак. Представители Центрального командования США отметили, что такие действия являются ответом на постоянные угрозы, исходящие от иранско-поддерживаемых сил в регионе, и они будут продолжать реагировать на любые возникающие угрозы.
Этот инцидент также является сигналом для международного сообщества о необходимости усиления мер для предотвращения подобных актов агрессии и обеспечения стабильности в стратегически важных морских регионах, таких как Красное море.
США знищили ракети та станцію управління хуситів у Ємені9 августа 2024, 06:34 • 19379 просмотров