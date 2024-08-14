США уничтожили два судна хуситов в Красном море

В течение последних 24 часов силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили два судна, которыми руководили повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM), передаёт УНН.

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Эти суда представляли явную и неизбежную угрозу для американских и коалиционных сил, а также для торговых судов, находившихся в регионе. Этот инцидент подчеркивает опасность, которую продолжают представлять хуситы для стабильности и безопасности в регионе, что является следствием безответственной поддержки со стороны Ирана.

Уничтожение судов стало частью усилий США по обеспечению безопасности морских путей и защиты своих сил и партнеров от потенциальных атак. Представители Центрального командования США отметили, что такие действия являются ответом на постоянные угрозы, исходящие от иранско-поддерживаемых сил в регионе, и они будут продолжать реагировать на любые возникающие угрозы.

Этот инцидент также является сигналом для международного сообщества о необходимости усиления мер для предотвращения подобных актов агрессии и обеспечения стабильности в стратегически важных морских регионах, таких как Красное море.

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