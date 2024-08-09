США уничтожили ракеты и станцию управления хуситов в Йемене

Американские военные за минувшие сутки уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х, передает УНН.

За последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты иранской группировки хуситов и один наземный пункт управления в контролируемых хуситами районах Йемена - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, американские войска успешно уничтожили одно надводное судно без экипажа в Красном море. Отмечается, что оно представляло явную "и непосредственную угрозу для американских и коалиционных сил, а также торговых судов в регионе".

"Такое безрассудное и опасное поведение поддерживаемых Ираном хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и безопасности", - добавили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

Хусити атакували 3 судна, включаючи нафтовий танкер у Червоному морі та Середземному морях