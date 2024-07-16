Хуситы атаковали 3 судна, включая нефтяной танкер в Красном море и Средиземном морях

С помощью ракет и беспилотников йеменские хуситы напали на три судна, включая нефтяной танкер в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Йеменские хуситы сообщили в понедельник о нападении на три судна, включая нефтяной танкер, в Красном и Средиземном морях с помощью баллистических ракет, беспилотников и минированных лодок.

Военный представитель Хуси Яхья Сари отметил, что эти военные действия были ответом на авиаудар израильской авиации по городу Хан-Юнис на юге Сектора Газа в субботу.

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