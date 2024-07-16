Хуситы атаковали 3 судна, включая нефтяной танкер в Красном море и Средиземном морях
Киев • УНН
Йеменские хуситы атаковали три судна, включая нефтяной танкер, в Красном море и Средиземном море, используя ракеты, беспилотники и заминированные лодки в ответ на израильский авиаудар по Газе.
С помощью ракет и беспилотников йеменские хуситы напали на три судна, включая нефтяной танкер в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Йеменские хуситы сообщили в понедельник о нападении на три судна, включая нефтяной танкер, в Красном и Средиземном морях с помощью баллистических ракет, беспилотников и минированных лодок.
Военный представитель Хуси Яхья Сари отметил, что эти военные действия были ответом на авиаудар израильской авиации по городу Хан-Юнис на юге Сектора Газа в субботу.
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