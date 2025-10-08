Благотворительный турнир в Киеве: бокс мирового уровня в поддержку ветеранов

11 октября на главной спортивной арене Киева состоится уникальное событие — благотворительный турнир по боксу в поддержку ветеранов. Инициаторами стали SpartaBox и Faniian Promotions при поддержке мэра города Бровары и Броварской федерации бокса. Генеральными партнёром (спонсором) турнира выступила украинская компания Favbet, которая традиционно поддерживает яркие спортивные инициативы, передает УНН.

На ринге зрителей ждут шесть поединков с участием украинских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Впервые в истории такие поединки пройдут по официальному регламенту и под судейством профессиональных рефери.

Особое внимание привлекут первые в Украине официальные бои ветеранов на инвалидных колясках. Участники покажут, что даже после тяжёлых ранений можно вернуться к спорту, бороться на равных и вдохновлять других.

Ещё одним событием вечера станет бой за титул чемпиона Украины среди ветеранов между Дмитрием Поповым (10-я отдельная горно-штурмовая бригада) и Сергеем Герасименко (63-я ОМБр).

Бой за титул IBO International

Главная интрига вечера — возвращение Виктора Постола, чемпиона мира по версии WBC 2015–2016 годов. Его соперником станет 32-летний испанец Алехандро Мойя.

На кону — титул IBO International в первом полусреднем весе. Для Постола это шанс вновь заявить о себе, а для зрителей — возможность увидеть исторический момент.

Помимо этого, программа турнира включает четыре рейтинговых боя профессионалов и четыре поединка ведущих боксёров-любителей.

"Мы искренне рады, что в Украине появляется всё больше возможностей для организации спортивных событий, где ветераны могут выйти на профессиональный ринг рядом с чемпионами. Это не просто соревнование — это символ стойкости, мужества и силы духа. Мы поддерживаем такие турниры, ведь они помогают не только развивать спорт, но и привлекают внимание к важным социальным инициативам", — отметил Денис Якимов, Head of Sports Marketing в Favbet.

