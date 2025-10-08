$41.320.03
Эксклюзив
13:46
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
13:46
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
12:14
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
11:59
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
11:27
Благотворительный турнир в Киеве: бокс мирового уровня в поддержку ветеранов

Киев • УНН

 • 812 просмотра

11 октября в Киеве состоится благотворительный боксерский турнир в поддержку ветеранов, организованный SpartaBox и Faniian Promotions при поддержке Favbet. Впервые состоятся официальные поединки ветеранов с ранениями, включая дуэль на инвалидных колясках, а также бой за титул Чемпиона Украины среди ветеранов.

Благотворительный турнир в Киеве: бокс мирового уровня в поддержку ветеранов

11 октября на главной спортивной арене Киева состоится уникальное событие — благотворительный турнир по боксу в поддержку ветеранов. Инициаторами стали SpartaBox и Faniian Promotions при поддержке мэра города Бровары и Броварской федерации бокса. Генеральными партнёром (спонсором) турнира выступила украинская компания Favbet, которая традиционно поддерживает яркие спортивные инициативы, передает УНН.

На ринге зрителей ждут шесть поединков с участием украинских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Впервые в истории такие поединки пройдут по официальному регламенту и под судейством профессиональных рефери.

Особое внимание привлекут первые в Украине официальные бои ветеранов на инвалидных колясках. Участники покажут, что даже после тяжёлых ранений можно вернуться к спорту, бороться на равных и вдохновлять других.

Ещё одним событием вечера станет бой за титул чемпиона Украины среди ветеранов между Дмитрием Поповым (10-я отдельная горно-штурмовая бригада) и Сергеем Герасименко (63-я ОМБр).

Бой за титул IBO International

Главная интрига вечера — возвращение Виктора Постола, чемпиона мира по версии WBC 2015–2016 годов. Его соперником станет 32-летний испанец Алехандро Мойя.

На кону — титул IBO International в первом полусреднем весе. Для Постола это шанс вновь заявить о себе, а для зрителей — возможность увидеть исторический момент.

Помимо этого, программа турнира включает четыре рейтинговых боя профессионалов и четыре поединка ведущих боксёров-любителей.

"Мы искренне рады, что в Украине появляется всё больше возможностей для организации спортивных событий, где ветераны могут выйти на профессиональный ринг рядом с чемпионами. Это не просто соревнование — это символ стойкости, мужества и силы духа. Мы поддерживаем такие турниры, ведь они помогают не только развивать спорт, но и привлекают внимание к важным социальным инициативам", — отметил Денис Якимов, Head of Sports Marketing в Favbet.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Лицензия на организацию и проведение букмекерской деятельности от 28.12.2022 года (решение КРАИЛ №433 от 13.12.2022) и лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в интернете от 20.04.2021 (решение КРАИЛ №137 от 05.04.2021).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
благотворительность
Украина
Бровары
Киев