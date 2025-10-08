Благодійний турнір у Києві: бокс світового рівня на підтримку ветеранів

$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 13368 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 25994 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25549 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26418 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24329 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21465 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19468 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21834 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19657 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17809 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 47668 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 27086 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto8 жовтня, 09:38 • 19190 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18599 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15053 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 13370 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 26001 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15109 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 25550 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18657 перегляди
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 418 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 27130 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 43141 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 45986 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 97304 перегляди
Актуальне
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

Благодійний турнір у Києві: бокс світового рівня на підтримку ветеранів

Київ • УНН

 • 960 перегляди

11 жовтня у Києві відбудеться благодійний боксерський турнір на підтримку ветеранів, організований SpartaBox та Faniian Promotions за підтримки Favbet. Вперше відбудуться офіційні поєдинки ветеранів з пораненнями, включаючи дуель на кріслах колісних, а також бій за титул Чемпіона України серед ветеранів.

Благодійний турнір у Києві: бокс світового рівня на підтримку ветеранів

11 жовтня на головній спортивній арені Києва відбудеться унікальна подія — благодійний турнір з боксу на підтримку ветеранів. Ініціаторами стали SpartaBox та Faniian Promotions за підтримки міського голови міста Бровари та Броварської федерації боксу. Генеральним партнером (спонсором) події виступила українська компанія Favbet, яка традиційно підтримує найяскравіші спортивні ініціативи, передає УНН.

У програмі турніру зазначені шість поєдинків за участі українських військовослужбовців, які мають різні ступені поранень. Вперше в історії вони пройдуть за офіційним регламентом та судитимуться за окремими правилами. 

Саме на цьому ринзі відбудеться перша в Україні офіційна дуель ветеранів на кріслах колісних. Вони продемонструють, що навіть після важких поранень можна боксувати нарівні з усіма, змагатися, розвиватися і надихати інших.

Ще однією важливою частиною вечора буде бій за титул Чемпіона України серед ветеранів. На рингу зустрінуться Дмитро Попов (10 окрема гірсько-штурмова бригада) та Сергій Герасименко (63 ОМБр). 

Бій за титул  IBO International

Головною інтригою вчора стане повернення Віктора Постола. Чемпіон світу WBC 2015–2016 років зустрінеться у двобої з 32-річним іспанцем Алехандро Мойя. Цього разу на кону стоятиме титул IBO International у першій напівсередній вазі. Для Постола цей бій стане шансом знову голосно заявити про себе, а для глядачів — моментом, що надовго залишиться у пам’яті.

Окрім цього на глядачів чекатимуть 4 рейтингових поєдинки професійних боксерів та 4 поєдинки провідних боксерів аматорів.

"Ми щиро радіємо, що в Україні стає дедалі більше можливостей для організації спортивних заходів, де ветерани можуть вийти на професійний ринг поруч зі світовими чемпіонами. Це не просто змагання — це символ стійкості, мужності та сили духу, які сьогодні так потрібні суспільству. Ми підтримуємо ці турніри, адже вони допомагають не лише популяризувати спорт, а й привертають увагу до важливих соціальних ініціатив", — коментує Денис Якимов, Head of Sport Marketing у Favbet.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Лілія Подоляк

