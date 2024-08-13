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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бизнесмен-инвестор Мазепа назвал НАБУ "карманным органом", который преследует реформаторов

Бизнесмен-инвестор Мазепа назвал НАБУ "карманным органом", который преследует реформаторов

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 10:30  •  15078 просмотра

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Бизнесмен Игорь Мазепа заявил, что НАБУ превращается в 'карманный' орган для преследования реформаторов. Эксперты указывают на политические мотивы в делах против Немчинова, Сольского и других чиновников.

Национальное антикоррупционное бюро Украины превращается в "карманный" орган, целью которого является преследование реформаторов. Такое мнение высказал бизнесмен, руководитель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

НАБУ превращается в обычный ментовский карманный орган. Коболев, Пивоварский, другие реформаторы..... сейчас Немчинов

- написал Мазепа, комментируя преследование экс заместителя министра энергетики Максима Немчинова, которого НАБУ подозревает в злоупотреблениях.

Сам Немчинов заявил, что против него ведется работа по дискредитации и порче репутации. 

Это связано с тем, что я был среди трех победителей конкурса на занятие вакантных должностей членов НКРЭКУ и имел реальные шансы быть назначенным в этот орган. Но, за три дня до заседания Правительства, на котором принималось это решение, меня вызвали на допрос в качестве свидетеля в НАБУ и вместо допроса вручили АБСОЛЮТНО НЕОБОСНОВАННОЕ ПОДОЗРЕНИЕ... Понятно, что это повлияло на решение Правительства (то есть политическое давление сработало) и выбор пал на других кандидатов

- отметил бывший заместитель министра энергетики.

Добавим

НАБУ практикует заявления о "громких разоблачениях" топ-чиновников. Но такие дела далеко не всегда имеют юридическую основу, а иногда даже заканчиваются оправдательными приговорами. Так было с экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, которого НАБУ публично обвинило в злоупотреблениях, но Высший антикоррупционный суд полностью оправдал.

Так, похоже, будет с еще одним политическим делом против экс-министра агрополитики Николая Сольского. Его детективы обвиняют в том, что он помог АТОвцам приватизировать земли в Сумской области. Следствие длится уже 5 лет, разумные сроки исчерпаны, экспертизы свидетельствуют о невиновности Сольского, но НАБУ продолжает "волокиту" и планирует допрос более тысячи АТОвцев, большинство из которых защищает страну на фронте.

В Харьковской правозащитной группе назвали заявления НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского нарушением презумпции невиновности. Также правозащитники считают, что настоящей причиной преследования Сольского является желание прекратить его усилия по созданию в Украине рынка земли.

Вместе с тем, есть версия, что политическое преследование министра аграрной политики Николая Сольского могло быть направлено на срыв переговоров с Польшей по фермерским протестам, и НАБУ сыграло роль инструмента этого срыва. Ведь Сольский был основным переговорщиком и незадолго до объявления ему подозрения уже было заявлено о достижении понимания между конфликтующими сторонами. Впрочем, после заявлений НАБУ польская сторона немедленно вышла из переговорного процесса с Украиной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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polshaПольша
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