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Бывший наставник сборной Англии, Свен-Горан Эрикссон заявил, что болен раком

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 17:47  •  9950 просмотра

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Свен-Горан Эрикссон, бывший тренер сборной Англии, рассказал, что уже год борется с раком и имеет неопределенный прогноз.

75-летний швед, который играл за "Бенфику", "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию" и "Лацио" и стал первым иностранным тренером, возглавлявшим сборную Англии, в интервью шведскому радио P1 рассказал о раке, с которым борется уже год, сообщает УНН.

Детали

Шведская футбольная легенда, бывший тренер сборной Англии и Лацио Свен-Горан Эрикссон, в интервью шведскому радио P1 рассказал, что уже год болеет раком. Таким образом, он положил конец спекуляциям о состоянии своего здоровья после того, как несколько месяцев назад ушел с должности спортивного директора футбольного клуба "Карлстад" (Швеция). В своем рассказе Эрикссон высказался о своей болезни очень резко, показав, что ему, возможно, осталось не так много времени.

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Все понимают, что я болен. Все догадываются, что это рак, и это действительно так. Но я должен бороться, сколько могу

- признался он.

Когда его спросили, каким был его прогноз, он сказал, что у него "возможно, в лучшем случае год, в худшем - чуть меньше, а в лучшем - даже больше".

Справка

Свен-Горан Эрикссон выиграл Кубок УЕФА с МФК "Гетеборг" в 1982 году, на пути к трофею обыграв в полуфинале ФК "Кайзерслаутерн", а затем в финале "Гамбург". На протяжении своей тренерской карьеры, длившейся десятилетиями, бывший защитник тренировал многочисленные клубы и несколько международных сборных, включая такие топ-клубы, как лиссабонская "Бенфика", "Аякс", римский "Лацио" и "Манчестер Сити". Кроме успеха с "Гетеборг", Эрикссон достигал четвертьфиналов чемпионатов мира 2002 и 2006 годов и Евро-2004, выиграл с римским "Лацио" Кубок обладателей кубков Европы в 1999 году и чемпионат Италии в 2000 году.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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